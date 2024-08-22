金門縣議員罷免議長最遲9/16投票！洪允典在中國 議會暫不回應

內政部已收到金門縣議員罷免議長的提案書。（記者吳正庭攝）

2024/08/22 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部今天說，已收到9名金門縣議員對國民黨籍議長洪允典的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法？如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。對此，人還在中國北京拜會行程的議長洪允典，手機無法接通，縣議會說，暫不回應。

金門縣議長洪允典日前被爆料公器私用，將議會職員當作私人幫傭、擅蓋違建，有議員提案罷免洪允典，讓這起茶壼內的風暴似有越演越烈趨勢。內政部說，已收到議員的罷免提案書。

內政部指出，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選；如經否決，於議長任期內不得對其再提罷免。

地方人士指出，金門縣議員有19席，按罷免需「總額半數出席」，若有10人出席投票，7票同意即通過罷免，若19位議員全數出席投票，需要13席同意才能通過罷免，其中的學問就在「7到13」的拿捏。

洪允典遭提案罷免議長一案送內政部曝光，縣議會似也有一股「山雨欲來」氛圍，身為提案人的國民黨籍議員周子傑電話未接，有人說他是「揭竿而起」，其他議員受訪時均低調以對，但仍強調，這些年來有人的表現已經讓議會「蒙羞」，「作為議員一個起碼的尊嚴都沒了」、「老百姓也希望我們這樣做」、「樂觀其成」。

唯一同意具名發言的議員董森堡說，「我會支持一個願意改革的議長」，罷免案不論過或沒過？不論是誰當議長？議會議事程序都要能順利正常，同仁好好審理議案、預算，不要淪為縣府的橡皮圖章，也不要橫行專斷，才是金門百姓之福；他還說，如果可以的話「我也想當議長」。

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