為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　金門縣

金門縣議員罷免議長最遲9/16投票！洪允典在中國 議會暫不回應

內政部已收到金門縣議員罷免議長的提案書。（記者吳正庭攝）

內政部已收到金門縣議員罷免議長的提案書。（記者吳正庭攝）

2024/08/22 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部今天說，已收到9名金門縣議員對國民黨籍議長洪允典的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法？如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。對此，人還在中國北京拜會行程的議長洪允典，手機無法接通，縣議會說，暫不回應。

金門縣議長洪允典日前被爆料公器私用，將議會職員當作私人幫傭、擅蓋違建，有議員提案罷免洪允典，讓這起茶壼內的風暴似有越演越烈趨勢。內政部說，已收到議員的罷免提案書。

內政部指出，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選；如經否決，於議長任期內不得對其再提罷免。

地方人士指出，金門縣議員有19席，按罷免需「總額半數出席」，若有10人出席投票，7票同意即通過罷免，若19位議員全數出席投票，需要13席同意才能通過罷免，其中的學問就在「7到13」的拿捏。

洪允典遭提案罷免議長一案送內政部曝光，縣議會似也有一股「山雨欲來」氛圍，身為提案人的國民黨籍議員周子傑電話未接，有人說他是「揭竿而起」，其他議員受訪時均低調以對，但仍強調，這些年來有人的表現已經讓議會「蒙羞」，「作為議員一個起碼的尊嚴都沒了」、「老百姓也希望我們這樣做」、「樂觀其成」。

唯一同意具名發言的議員董森堡說，「我會支持一個願意改革的議長」，罷免案不論過或沒過？不論是誰當議長？議會議事程序都要能順利正常，同仁好好審理議案、預算，不要淪為縣府的橡皮圖章，也不要橫行專斷，才是金門百姓之福；他還說，如果可以的話「我也想當議長」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳玉珍今赴北京引中客到金門 莊瑞雄籲應「痛罵老共一頓」
2024/08/21 12:24

陳玉珍今赴北京引中客到金門 莊瑞雄籲應「痛罵老共一頓」
金門議長洪允典爆爭議被提罷免 內政部：最遲9/16議員投票
2024/08/22 10:27

金門議長洪允典爆爭議被提罷免 內政部：最遲9/16議員投票
遭指蓋違建招待所、公器私用 洪允典：人在廈門不便回應
2024/07/02 21:58

遭指蓋違建招待所、公器私用 洪允典：人在廈門不便回應
金門縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播