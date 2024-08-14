涉詐領助理費被起訴 前金門縣議員陳滄江：問心無愧

陳滄江（中站者）13日以金門縣棒球運動委員會主委身分出席太武盃棒球賽開幕，他得知被地檢署以貪污治罪條例起訴後說，沒有一毛錢是進到他戶頭裡，問心無愧。（記者吳正庭攝）

2024/08/14 20:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天以陳滄江過去擔任縣議員期間，因任用「人頭助理」觸犯貪污治罪條例公務員利用職務上的機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法洗錢等罪嫌，對陳滄江等3人提起公訴。陳滄江說，沒有一毛錢是進到他戶頭裡，問心無愧。

陳滄江剛聽到被起訴直言，「在金門，說江哥會A助理費，那是相當好笑的事」，他說，當議員期間對金門的付出，鄉親有目共賭；2019年他不當議員，他的小板凳工作坊一樣沒有關門，原來的助理聘用到現在也支出240幾萬元；此外，為推動金廈大橋，去年12月將原有的洪姓執行長回聘服務處，也付出20餘萬元，這些都是他私人的錢；「如果我要A助理費，還要如此嗎？」他說，20多年來，對於地方運動、社團捐款2000多萬元，又為了什麼？就是想為家鄉服務。

他說，檢調人員今年3月27日搜索查扣他兒子的電腦硬碟，裡面有多達432部文宣影片、500多件文宣的製作原稿，這些稿件都陸續在2011年到2019年間上傳在YouTube，證據班班可考，並已整理成冊，具狀檢陳，可以清楚證明他兒子是實際執行議員事務工作的助理。

陳滄江說，當初會不直接用兒子當助理，是他個人愛面子、顧社會觀感，便宜行事所致。他私聘兒子為議員助理，「實際助理工作的是我兒子、實際領錢也是我兒子」，這些所得全在兒子的帳號，沒有一毛錢進到陳滄江的帳戶裡，更沒有詐領。

陳滄江說，他問心無愧，很遺憾檢方未能詳查陳報的證據資料，他將在法院力爭清白。

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