金門迎城隍4/20起熱鬧一個月 蜈蚣座維持小規模

金門迎城隍4月20日起展開為期一個月活動，金門縣政府祕書長謝世傑（後排左八）、金城鎮長李誠智（後排右七）、金門浯島城隍管理委員會主委楊耀芸（後排右八）等人共同宣布，為活動暖身。（記者吳正庭攝）

2024/03/30 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮公所今天舉行「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」記者會，宣布為期一個月的文化觀光季4月20日起熱鬧展開，蜈蚣座維持小規模登場。

金門縣政府執行財政紀律，風行草偃下，承辦的金城鎮公所也跟著緊縮經費，往年記者會的常客公背婆表演，今年難得缺席。

李誠智說，鎮公所和縣府取得默契，雖然距離農曆4月12日迎城隍的「正日」（國曆5月19日）還早，提前公布相關系列活動訊息，讓計畫到金門旅遊的遊客、旅行業者，不論是要在「4月12」當天，或是要提前到金門感受地方熱鬧氛圍，都能及早規畫行程。

李誠智說，金門「迎城隍」自4月20日起為期一個月，每週都有不同活動，結合社區及學校資源，以各式地方特色陣頭活動，對內傳承浯島城隍慶典文化，對外也能提供給來金觀光遊客，有體驗金門在地傳統文化的機會。

地方關心的「親子蜈蚣座」恐怕還無法辦理，傳出是受到縣府財政紀律影響，縣府前年編給金城鎮公所700萬元，去年編500萬元，到今年只剩350萬元；對此，縣府說，350萬元是根據去年使用的經費編列，並沒有短撥。

相關人士指出，金門上一次辦理親子蜈蚣座是2019年，當時有60節，後來遇到疫情及縣府財政困難才「恢復」以往由4境自行辦理、節數較少的蜈蚣座。

李誠智說，雖然經費減少，但對迎城隍信仰的熱情卻不減，幾項特色藝陣，例如南門「打花草」，雖曾中斷幾年，但在第三代傳人王丞瀞努力下，有了新的重生；北門里長許績才帶領的天震堂醒獅團，近年招收不少萌孩加入，也在薪火相傳的堅持下，看到他們賣力的演出和對傳統文化的熱忱；此外，在地企業良金實業有限公司，今年也撥出經費贊助活動。金門國樂團擔綱演出「迎城隍祈福音樂會」4月28日晚間7點30分於莒光樓前舉行。陣頭精彩不遜於迎城隍正日的「4境特色藝陣展演大遊行」5月11日下午4點30分登場。詳情可上手機「金門行動旅服」查詢。

金城鎮公所說，今年是浯島邑主城隍遷治344周年，而每年農曆4月12日的迎城隍，保持閩南傳統廟慶特色，是金門最大的民俗慶典；2011年迎城隍時，曾以世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭，得到金氏世界記錄認證；2013年金門迎城隍活動入選內政部 「宗教百景」，並獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。

金門迎城隍4月20日起展開為期一個月的活動。（金城鎮公所提供）

金門迎城隍曾於2019年辦理親子蜈蚣座親子嘉年華。（金城鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法