季連成分享花蓮救災 童子瑋︰強化防災韌性

政務委員季連成（右）昨天到基隆市議會專題演講，議長童子瑋（左）向季學習城市防災韌性。（記者盧賢秀攝）

花蓮馬太鞍溪去年發生堰塞湖洪災，釀成光復鄉重大災害，政務委員季連成臨危受命擔任救災總協調官，縮短救災時間，他昨天到基隆市議會專題演講「從光復鄉救災經驗談基隆市防災韌性的統整」，提醒基隆人加強社會防災韌性，做好「疏散撤離計畫」準備。議長童子瑋表示，他也認真學習，一個城市要如何在關鍵時刻，做出對市民最安全的選擇。

去年九月花蓮堰塞湖洪災，季連成進駐光復指揮救災，原本三個月救災時間縮短為廿天，深受當地民眾尊重。他昨分享來自花蓮第一線救災的寶貴經驗，包括擴大多元化民防組織，成為穩定社會關鍵力量，建議民眾多看看小橘書「台灣全民安全指引」，提升社會韌性，讓民眾在面對極端氣候時能夠及時應對，也提醒基隆要做好「疏散撤離計畫」準備，他承諾，基隆市今年舉辦「城鎮韌性演習」，他會前來督導。

請繼續往下閱讀...

童子瑋表示，在去年花蓮光復災情中，「鏟子超人」的身影讓全台灣人民動容，他也以個人名義捐出十萬元給賑災基金會，為救災盡一點微薄之力，但除了民間熱血，政府更需要透過穩健、負責的指揮體系，整合民間、地方與中央的資源，才能成為最堅實的後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法