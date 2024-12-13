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    基隆東信國小前陸橋拆除 今明封路

    基隆東信國小前陸橋12月13、14日凌晨封路拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆東信國小前陸橋12月13、14日凌晨封路拆除。（記者盧賢秀攝）

    2024/12/13 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東信國小前陸橋使用率偏低，成為治安隱憂，校方已將陸橋封閉多時，基隆市府爭取內政部國土管理署補助，今天與明天深夜十一點半至隔日清晨六點，將封路施工，義交會引導夜歸的居民回家。

    此外，基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場工程，將於十二月十六日至廿日進行陸橋平台基礎鋼構工程吊裝作業，連續五天每天晚上十點至隔日清晨六點，封閉中正路「喜豬橋」前北向三車道，往中正路平面道路可以右轉仁一路，上下中正高架橋的車流都可行駛中正路，不受影響。

    市府工務處指出，為提升國小學童通學安全、建立友善人本交通環境，市府向國土署爭取經費，「東信國小校園周邊改善工程」已獲補助完成發包，今天深夜起凌晨時段拆除陸橋。

    工務處說，今、明兩天深夜十一點半至隔日清晨六點，正信路（東信路至壽山路間）路段將管制所有車輛進入，正信路居民會有義交引導返家，車輛改走壽山路、義七路、崇法街至正信路。

    市府指出，東信國小前陸橋使用率偏低，成為治安隱憂，校方已將陸橋封閉多時，考量安全及行人通行權益，通學步道工程將一併拆除天橋，重新規劃通學路徑及行人動線，整體提升行人安全。

    工務處長陳耀川表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，為提升國小學童通學安全及建立友善人本交通環境，市府積極改善東信國小校園周邊人行環境。

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