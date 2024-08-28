基隆校園辦「挺善樑」活動 藍綠又槓上

「挺善樑」活動，根本就是政治活動。（記者盧賢秀攝）

2024/08/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市體育會八月廿四日在信義國小舉辦體育嘉年華挺善樑活動，引起藍綠議員互槓，民進黨市議員張之豪認為政治活動進入校園違法，國民黨基隆市議會黨團則指綠營去年也在仁愛國小為賴清德成立後援會，批綠營「雙標」。張之豪回擊，信義國小校務會議通過場務租借管理辦法，明文規定不得使用於政治活動，體育嘉年華從頭到尾就是選舉、政治活動。

體育嘉年華挺善樑活動除了市長謝國樑參加，還邀請南投縣長許淑華出席，張之豪在臉書批政治活動進入校園。國民黨市議會黨團則批民進黨雙標。

民進黨團書記長蔡旺璉、議員藍敏煌、郭美秀表示，廿四日舉辦的「基隆市體育嘉年華」活動是由基隆市體育會主辦，邀請謝國樑及許淑華到場參加。他認為，謝國樑身為市長，為基隆體育界爭取福利，應邀出席活動並無不妥。去年十月一日，民進黨在仁愛國小舉辦「賴清德體育會後援會」成立大會，除當時的立法委員候選人鄭文婷外，還邀請了現任的行政院長卓榮泰出席，民進黨根本是雙標。

張之豪則反擊指出，信義國小的校務會議通過了場務租借管理辦法，明文規定不得使用於政治活動，仁愛國小並沒有這樣的限制，他也拿出當天活動的流程表，包括許縣長致詞、謝國樑懇託及投票的教學，根本沒有提到體育，從頭到尾只看到滿滿的選舉和政治語言，違反了該校場務租借辦法。

信義國小則回應，主辦單位申請舉辦體育嘉年華活動，校方依規定租借，需維持行政中立。

市議員張之豪拿出基隆體育嘉年華「挺善樑」活動，根本就是政治活動。（記者盧賢秀攝）

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