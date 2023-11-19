為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

基隆檢舉亂丟垃圾 成功率9成

基隆檢舉亂丟垃圾成功率約九成，環保局在亂丟垃圾熱點設置科技執法。（記者盧賢秀攝）

基隆檢舉亂丟垃圾成功率約九成，環保局在亂丟垃圾熱點設置科技執法。（記者盧賢秀攝）

2023/11/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局加強取締民眾亂丟菸蒂、垃圾，除了提高檢舉獎金比例外，今年七月在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」群組，四個月有二千六百多位民眾加入，舉發了七百件，檢舉成功率約九成，其中汽機車駕駛亂丟菸蒂占七十八％居冠，亂吐檳榔汁渣和亂丟家戶圾圾分別有一成多。環保局廢棄物管理規劃科長張志遠表示，若以一張罰單三千六百元來算，檢舉成功者，扣掉稅金，每件實拿檢舉獎金二一六○元。

獎金提高 每件實拿2160元

環保局在LINE設置檢舉專區，民眾加入群組提供影片及照片來檢舉，只要拍到丟棄行為、車號和道路位置等可以清楚辨識，檢舉就成立，同時今年十月一日起，檢舉獎金從罰鍰的五十％提高至七十五％，罰金從二千四百元起跳提高到三千六百元起跳。

張志遠說，目前檢舉案逾七百件，開罰率有九成以上，多數檢舉案都成功。其中汽機車駕駛亂丟菸蒂被舉發最多，占七十八％，其他亂吐檳榔汁及亂吐痰、亂丟家戶垃圾包各占一成多。

最近有民眾反映罰單變多了，有機車騎士在信一路等紅燈時把菸丟到地上被拍到，收到違反廢棄物清理法二千四百元罰單；還有五件是民眾亂丟家戶垃圾，檢舉人一路跟拍到亂丟者的家門口，拍到家戶的門牌號碼，環保局因此開出罰單。

此外，環保局也鎖定四十處熱點加強科技執法，民眾亂丟菸蒂主要地點以廿四小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地較多，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

基隆市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播