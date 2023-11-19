基隆檢舉亂丟垃圾 成功率9成

基隆檢舉亂丟垃圾成功率約九成，環保局在亂丟垃圾熱點設置科技執法。（記者盧賢秀攝）

2023/11/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局加強取締民眾亂丟菸蒂、垃圾，除了提高檢舉獎金比例外，今年七月在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」群組，四個月有二千六百多位民眾加入，舉發了七百件，檢舉成功率約九成，其中汽機車駕駛亂丟菸蒂占七十八％居冠，亂吐檳榔汁渣和亂丟家戶圾圾分別有一成多。環保局廢棄物管理規劃科長張志遠表示，若以一張罰單三千六百元來算，檢舉成功者，扣掉稅金，每件實拿檢舉獎金二一六○元。

獎金提高 每件實拿2160元

環保局在LINE設置檢舉專區，民眾加入群組提供影片及照片來檢舉，只要拍到丟棄行為、車號和道路位置等可以清楚辨識，檢舉就成立，同時今年十月一日起，檢舉獎金從罰鍰的五十％提高至七十五％，罰金從二千四百元起跳提高到三千六百元起跳。

張志遠說，目前檢舉案逾七百件，開罰率有九成以上，多數檢舉案都成功。其中汽機車駕駛亂丟菸蒂被舉發最多，占七十八％，其他亂吐檳榔汁及亂吐痰、亂丟家戶垃圾包各占一成多。

最近有民眾反映罰單變多了，有機車騎士在信一路等紅燈時把菸丟到地上被拍到，收到違反廢棄物清理法二千四百元罰單；還有五件是民眾亂丟家戶垃圾，檢舉人一路跟拍到亂丟者的家門口，拍到家戶的門牌號碼，環保局因此開出罰單。

此外，環保局也鎖定四十處熱點加強科技執法，民眾亂丟菸蒂主要地點以廿四小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地較多，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點。

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