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基隆東岸停車場和商場又惹議 消防設施不合格

基隆東岸地下停車場和商場的消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆東岸地下停車場和商場的消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

2024/07/20 12:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東岸停車場和商場又惹議，市議員鄭文婷到東岸地下停車場勘查，發現微風接手東岸至近半年，不僅地停車場的地坪沒有改善，凹凸不平、鐵板生鏽翹起，排風設備未啟動、消設施不合格，尤其消防攸關民眾安全，要求市府監督改善。消防局表示，已開單限期改善。市府交通處表示，微風已提出營運改裝計畫書，將督促盡速施工改善設備。

鄭文婷指出，地下停車場地板慘不忍睹，殘障車位更因旁邊鐵蓋腐朽，氣味不佳，地下1至4樓燈具及消防設施也都沒有更新；她發現電梯間有消防設備，水線未依規定掛好，而且整個消防箱內生鏽破損已經長出蜘蛛網，完全沒作用。

鄭文婷向消防局查詢，今年6月24日消防局針對東岸地下停車場與商場進行消防設備安全檢修復查，消防安全有缺失，已開單限期要求改善，微風也申請展延，9月再進行複檢。

鄭文婷指出，認為消防設施是建築物的救命設施，尤其東岸地下停車場每天停放那麼多車輛，現在動輒37、38度高溫，一旦發生火災，設施無法立刻啟用，恐怕會造成更大的災情。微風接手至今沒有改善停車地坪就算了，但消防設施怎麼可以拖延呢？要求市府督促微風即刻改善。

市長謝國樑受訪時表示，很多議員長期支持NET，到現在還占著東岸商場沒付任何租金，以致於沒有收入，微風要如何作整體規劃，會再了解，如果如NET所言產權不是市府的，未來計畫就會受到很大改變，這不是基隆市民所樂見。

市府交通處長王圳宏表示，市府成立第三方履約管理顧問及監督委員會雙重機制，持續督導基隆東岸停車場整建營運，微風已提送營運改裝計畫書，會督促微風公司儘速進改善設施、設備，持續精進基隆東岸停車場營運品質。

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員鄭文婷勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員鄭文婷勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員鄭文婷勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員鄭文婷勘查東岸地下停車場，設施未改善，通風不佳、消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

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