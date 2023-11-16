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曾說電動機車跳票不連任 謝國樑︰ 再討論

基隆市長謝國樑競選政見青年公益電動機車，申請不如預期，基隆市議員張之豪昨天質疑謝國樑沒做到政見。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑競選政見青年公益電動機車，申請不如預期，基隆市議員張之豪昨天質疑謝國樑沒做到政見。（記者俞肇福攝）

2023/11/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑競選政見的青年公益電動機車，申請不如預期，基隆市議員張之豪昨天在市議會施政總質詢時說，謝國樑選前曾說「如果沒有做到不競選連任」，後續是否要兌現承諾？要如何來看。謝國樑說，如果預算也編列，數量也都提供，但最後並沒有五萬個青年出來申請，這能否算他沒有做到，還有討論空間，他表示，未來會往共享運具的方向繼續努力。

受理申請截至上禮拜 仍未破百輛

基隆市政府今年首度編列青年公益免費電動機車預算三．八億元，提供一萬二千輛申請數量，但上月受理申請截至上週仍未破百輛，主要是業者每月資費五九九元、且綁約五年，讓很多年輕人還在思考猶豫。經市府協調，已有一家業者同意每月資費降為四九九元，綁約五年調降為三年。

張之豪︰政見落實情形 讓人不滿意

張之豪說，謝國樑上任至今快一年，電動機車政見落實情形讓人很不滿意，選前說送Gogoro，現在變成光陽、中華汽車，申請又不如預期，選前曾說「如果沒有做到不競選連任」，後續是否要兌現承諾？此外，本來的計劃是汰舊換新、公益時數的方案，如今又轉變成共享，應該另提一案，不能兩個計劃混在一起。

謝國樑說，有做到與廠商合作提供免費電動機車，也提供數量，最後沒有五萬人申請，這是否能說成沒有做到，有討論的空間；後續也會往共享運具的方向推動。

議員要求加碼生育津貼 謝︰支持

另外，基隆市結婚率全台倒數第一，今年一月新人結婚對數僅一三八對，基隆市議員何淑萍要求市府加碼生育津貼，從二萬元調高到三萬元，並補貼產婦補助月子餐費用，推「幸孕有愛專車」造福孕婦；謝國樑表示願意支持並落實。

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