劉世芳關心基隆災情被藍委嗆閉嘴 洪申翰批：為謝國樑犧牲市民

民進黨立委洪申翰（資料照）批評，林沛祥為了基隆市長謝國樑的政治生命，竟將無辜的基隆市民當「禁臠」隔絕犧牲。（資料照）

2024/10/03 19:34

〔記者陳政宇／台北報導〕颱風山陀兒來襲，基隆市區今（3日）多處傳出淹水和土石流災情，內政部長暨災害應變中心指揮官劉世芳特別點心回報疏散撤離人數狀況，卻被在地的國民黨立委林沛祥嗆「閉嘴」。民進黨立委洪申翰批評，林沛祥為了基隆市長謝國樑的政治生命，竟將無辜的基隆市民當「禁臠」隔絕犧牲。

基隆傳出各區多處積淹水，甚至有山坡坍方、土石流災情。劉世芳今主持中央災害應變中心工作會報時關切，基隆目前未見任何疏散撤離人數，且發生土石流災情的住家並非土石流潛勢溪流的保全戶對象，盼疏散撤離組再聯絡，確認是否有部分地區需要實施預防性疏散。

林沛祥批評，謝國樑已到現場勘災，劉世芳點名基隆的用意是政治操作，若基隆順應要求補回報，就表示承認行政怠惰；若不順應中央要求就是縣市政府不作為，意圖影響10月13日舉行的罷免謝國樑投票。林還說，天災還搞政治鬥爭實在噁心，不在現場就「閉嘴」。

對此，洪申翰透過臉書撰文直言，都已經發生土石流了，身為災害防救的中央主管機關，還不能關心跟協助？基隆市民是謝、林家兩大家族的「禁臠」嗎？內政部在想的是救災和減災，但謝、林兩個公子哥卻想的是「罷免」，到底是多麼玻璃心。

「基隆市民是無辜的，饒了大家好嗎！」洪申翰說，林沛祥自己對謝國樑沒信心，或有什麼愛恨情仇，都是林的事，但拜託不要阻斷基隆市民被外界幫助的機會；兩個公子哥不只沒把防災跟疏散準備做好，現在土石流真的爆發了，難道為了謝國樑的政治生命，基隆市民就要被隔絕起來犧牲嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法