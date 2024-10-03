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    首頁　>　基隆市

    道路排水系統失靈基隆法院泡水 加班檢察官受困災情慘重

    基隆地方法院檢察署通往犯罪被害人辦公室廊道泡水，積水漫過小腿，災情慘重。（記者林嘉東攝）

    基隆地方法院檢察署通往犯罪被害人辦公室廊道泡水，積水漫過小腿，災情慘重。（記者林嘉東攝）

    2024/10/03 17:57

    〔記者林嘉東／基隆報導〕颱風山陀兒襲台，瞬間暴雨致基隆市區道路排水系統失靈，田寮河上游基隆地方法院前東信路，一片汪洋，道路成了河流；趁颱風未登陸前，到法院加班的檢察官傍晚受困基隆地檢署，動彈不得。

    山陀兒襲台雨下不停，今天上午10點瞬間暴雨，法院前東信路、崇法街口、東明路等處汪洋一片，積水才稍退，下午2點多暴雨再次落下，大雨滂沱，這回積水漫進基隆地方法院，眼看東信路上積水不退，就要衝進法院前車道，漫進法院正門口，還好雨勢稍歇，積水才未漫進法院，嚇壞法警；不過已使趁颱風未登陸前到地檢署加班的檢察官動彈不得，無法離去。

    據指出，基隆地檢署檢察長李嘉明也受困其中，原本下午4點要下班欲駕車離去，遇到滂沱大雨，眼看法院前東信路汪洋一片，受困在法院動彈不得，只能等雨勢稍歇，積水退去後，才駕車返回台北住處。

    不僅法院前東信路泡在水中，地檢署、法院後方因鄰近山坡，被雨水沖刷下來的土石、積水也衝進法院內，通往後棟、地檢署犯罪被害人保護協會、法院閱卷室、後花園泡水，積水及膝，災情慘重。

    基隆地院通往法院閱卷室、後花園廊道泡水，積水及膝，災情慘重。（記者林嘉東攝）

    基隆地院通往法院閱卷室、後花園廊道泡水，積水及膝，災情慘重。（記者林嘉東攝）

    山陀兒颱風挾帶驚人雨量，今天下午2點多暴雨再次落下，基隆地方法院前東信路積水不退險漫進法院，加班檢察官欲離去受困積水動彈不得。（記者林嘉東攝）

    山陀兒颱風挾帶驚人雨量，今天下午2點多暴雨再次落下，基隆地方法院前東信路積水不退險漫進法院，加班檢察官欲離去受困積水動彈不得。（記者林嘉東攝）

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