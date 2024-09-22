推出3段影片 罷樑團體：讓人民知道謝國樑真實面目

「山海公民拆樑行動」今天推出3段影片，呼籲基隆鄉親10月13日出來投下同意罷免票，將謝國樑罷免。（取自YT）

2024/09/22 19:42

首次上稿 14:08

更新時間 19:42（新增謝國樑陣營回應）

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」為了對抗國民黨及謝國樑鋪天蓋地的行銷，今天推出3段影片，影片中指責謝國樑選前甜言蜜語推出大撒幣政見，當選後則是政見跳票政令反覆，呼籲基隆鄉親10月13日出來投下同意罷免票，將謝國樑罷免。

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「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，發起罷免的公民團體面對謝國樑及國民黨的龐大資源，這就像是小蝦米對抗大鯨魚，所以罷免團體用民眾喜愛的影音來闡述謝國樑為何要罷免。

罷樑影片一的影音質疑謝國樑的市府有錢週週放煙火，卻沒錢幫仁愛市場換冷氣，蓋基隆捷運喊沒錢、基隆市公車也天天拋錨，提到要換公車，就說是前朝的錯，更過分的是公車還被換掉。基隆天天上電視，沒有一件是好事，民生問題擺著不處理，卻都花在好大喜功的活動上，顯示謝市長完全不懂人民所需。

第二則影片則是批評謝國樑選前大撒幣，打造港都摩天輪、發放染疫慰問金，免費發放GOgoro電動機車，打造亞洲最有愛城市，當選後卻成了亞洲最有害城市，政見跳票政令反覆，鋪設有毒的人工草皮，電動機車方案變變變，馬拉松要不要辦隨他高興。為了取得執政權選前甜言蜜語哄騙人民，選後，但除了花錢辦活動，他根本沒有對基隆有長遠的規劃，把人民當成不分是非的愚民，眼中只有政黨顏色與自己的政治舞台。

第三則影片則是指控謝國樑與各地前來固樑助講者一再宣稱東岸商場司法認證「4連勝」，其實正好打臉謝國樑與替他發言背書的民代及縣市首長，在法院宣判前，以個人喜好，僭越法律為所欲為，他以為當上基隆市長可以隻手遮天為所欲為，實則看穿他這種藐視法律的卑賤品格，根本不配擔任市長。

李晏蓉呼籲，依法行事是社會運作的首要根本，如果他不是偷雞摸狗，何必在半夜像小偷強盜似的強行破門而入，她強調，讓10月13日成為基隆的光榮日。

針對罷免團體對於謝國樑施政措施的指控，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，民主表達各種不同的意見及方式，國民黨都予以尊重，但其中諸多涉及許多惡意指控及詆毀。有「鄙視、欺壓、卑賤」等字眼，不禁令人好奇，所謂的民意當真是如此嗎？

他表示，這些所謂的公民團體每天都換湯不換藥的造謠及抹黑，並以民意綁架基隆，他相信基隆人也受夠了這樣肆意愚弄民主，且羞辱人的「公民團體」。

他表示，這些「公民團體」不但無視政治獻金法，羞辱基隆市長，又在大大小小的活動當中，破壞市民的權益。沒任何舉證全是批鬥！相信10月13日基隆人，肯定會出來投下不同意罷免票。

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