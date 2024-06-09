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經民連6/14起反國會擴權宣講 板橋、淡水、基隆登場

經濟民主連合副秘書長許冠澤（左）表示，經民連規劃於14日、15日、16日晚間，分別於板橋、淡水、基隆舉辦實體小型街頭宣講，與民眾對話。右為經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

經濟民主連合副秘書長許冠澤（左）表示，經民連規劃於14日、15日、16日晚間，分別於板橋、淡水、基隆舉辦實體小型街頭宣講，與民眾對話。右為經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

2024/06/09 16:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院針對國會擴權法案提出覆議案後，朝野料將再掀一波攻防，民進黨與國民黨將分別於本月14日、15日啟動全台宣講活動，爭取民眾認同。經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，經民連也規劃於14日、15日、16日晚間，分別於板橋、淡水、基隆舉辦實體小型街頭宣講，與民眾對話。

許冠澤說明，宣講活動流程尚未定案，預計會邀請學生團體、年輕人出席，談論他們參與本次青鳥行動的原因，也會邀請學者與專家，針對程序面、實質條文、違憲疑慮，以及對人民權益的影響進行討論。

經民連今日也於臉書發起「反國會濫權：在地對話，全國串連」，邀請各地地方團體，共同辦理「國會濫權法案社區座談會」，一起讓民主深耕、發芽、茁壯。許冠澤表示，他們希望各地方組織主辦活動，經民連可以提供教材、論述、講者等資源。

許冠澤解釋，邀請地方組織與團體主辦「國會濫權法案社區座談會」的緣起，是因為從5月中下旬起，就有些地方社區協會、NGO、學校學生會等單位對國會擴權法案議題有興趣，邀請經民連，但當時經民連較為忙碌，無法回應各地方組織的需求。

許冠澤指出，地方團體由下而上辦理社區座談會，宣傳效果一定會比經民連一次去全國辦理30場宣講效果更好，地方團體更清楚如何散播宣傳資訊。

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