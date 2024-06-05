基隆市警察局中階警官大搬風 22名幹部異動

基隆市警察局此次共有22名中階警官異動。（記者吳昇儒攝）

2024/06/05 10:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局長翁群能上任後，為因應退休潮進行大幅人事異動，共有22名中階警官進行職務調整，其中共有5名兩線二星的警官晉陞為兩線三星，包含原刑警大隊偵二隊隊長林學志調陞為第四分局副分局長、保安科股長白清秋調陞第一分局副分局長等。

基隆市警察局指出，依相關人員的品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平等遷調原則，並尊重各單位主管用人意見、兼顧服務年資及個人意願通盤檢討，共調整1名刑警大隊副大隊長、2名直屬隊副隊長、3名副分局長及1名局員秘書、9名組長、3名偵查隊長及2名股長與1名分局勤務中心主任。統一律定於113年6月7日（星期五）下午2時到職。

以下為22位中階警官調動位置及名單︰

一、第三分局副分局長張新明調派保安隊副隊長。

二、第四分局副分局長黃智傑調派刑事警察大隊副大隊長。

三、保安科股長白清秋調陞第一分局副分局長。

四、法制科警務員鄭森賢調陞第三分局副分局長。

五、刑事警察大隊偵查第二隊隊長林學志調陞第四分局副分局長。

六、第三分局第一組組長江志清調陞秘書科局員。

七、第一分局第四組組長廖尉賓調陞交通警察隊副隊長。

八、第一分局第三組組長許文鳴調派該分局第四組組長。

九、刑事警察大隊偵查第四隊隊長陳昆模調派第一分局第三組組長。

十、第三分局第三組組長劉逸群調派第二分局第五組組長。

十一、公共關係科警務員葉錦志調派第三分局第三組組長。

十二、第三分局第四組組長林榮興調派該分局第一組組長。

十三、保防科調查員馬辰維調派第三分局第四組組長。

十四、第三分局警備隊隊長張朝興調派該分局勤務指揮中心主任。

十五、第四分局第五組組長楊欽益調派秘書科研考股股長。

十六、第四分局警備隊隊長劉文浩調派該分局第五組組長。

十七、勤務指揮中心警務員楊鈞耀調派保安科警備股股長。

十八、少年隊第二組組長施健良調派婦幼警察隊第二組組長。

十九、少年隊警務員陳明倫調派該隊第二組組長。

二十、第二分局偵查隊隊長郭萬鈞調派刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

二十一、刑事警察大隊偵查第三隊警務員簡邦哲調派第二分局偵查隊隊長。

二十二、第四分局偵查隊隊長李國忠調派刑事警察大隊偵查第四隊隊長。

原基隆市刑警大隊偵二隊長林學志將調陞為第四分局副分局長。（記者吳昇儒攝）

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