謝國樑頒發謝清雲獎學金 鼓勵基隆弱勢學子勇於築夢

基隆市長謝國樑今天（29日）主持謝清雲文教基金會獎學金頒獎典禮，他鼓勵獲贈獎學金的學子，即使面臨逆境，也要堅持追求自己的夢想，透過教育翻轉命運。 （記者俞肇福攝）

2024/01/29 15:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕創辦迄今47年的謝清雲先生文教基金會，長期發放獎學金累積近3000萬元，鼓勵及支持弱勢家庭學子；基隆市長謝國樑今天（29日）主持獎學金頒獎典禮，謝國樑鼓勵獲贈獎學金的基隆學子即使在面臨逆境，也要堅持追求自己的夢想，透過教育翻轉命運。

謝國樑的父親謝修平2023年12月24日辭世，享壽81歲。謝修平生前投入慈善公益事業，創立謝清雲先生文教基金會，鼓勵清寒、幫助弱勢不遺餘力，基金會共幫助2000多名的大專及高中學生。基金會今年頒發大專組14名、高中組16名學生，共計30人受贈獎學金。

其中，成功大學電機系李姓學生，他在4歲時母親就因病去世，父親也因中風而半身不遂，他仍不向現實低頭，為自己的夢想打拚，他的哥哥過去也是基金會的受獎學生，李姓兄弟勤奮學習，力爭上游的態度令人欽佩。

謝國樑表示，祖父謝清雲年輕時考上好學校卻沒有錢就讀，辛勤工作後有能力回饋社會幫助他人，父親從小耳濡目染，因此創設基金會給予這些優秀、但有經濟困難的學子鼓勵與支持，讓他們能持續進修。

謝國樑也勉勵獲獎的學生們努力學習向上，與過去曾接受過基金會獎學金的前輩一樣，在社會各界發光發熱。

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