越南新住民成立9家空殼公司 引進非法百餘移工3年詐2500萬

移民署基隆市專勤隊今天宣布偵破，以越南籍阮姓新住民為首的非法仲介集團，以成立空殼公司方式，誘騙越南籍移工來台打工，再向每名移工收取10萬元仲介費，與按月收取1800元服務費，累計3年非法引進100多人，3年多來不法所得逾台幣2500萬元。（記者林嘉東翻攝）

2024/01/25 11:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕越南籍阮姓新住民夥同前夫與張姓男子在台中等地成立9家空殼公司，誘騙越南籍移工來台打工，再向每名移工收取10萬元仲介費，與按月收取1800元服務費，累計3年非法引進100多人，3年多來不法所得逾台幣2500萬元。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊前年9月接獲情資，有越南籍新住民非法引進同鄉移工來台後，再從中牟取暴利，經報請雲林地方檢察署檢察官段可芳指揮後，查出嫁來台10多年的阮女，夥同張姓前夫找來張姓男子共同成立空殼公司與工廠，非法引進移工來台。

阮女等3人利用人頭名冊虛報公司及工廠的勞保投保人數，提高移工聘僱名額，再由阮女返鄉招攬及誘騙越南籍移工來台工作，自2020年起非法引進百餘名越南籍移工。

阮女等3人除了向每名非法引進移工收取10萬元仲介費外，還按月向他們收取1800元服務費，累計3年來不法所得逾台幣2500萬元。

雲檢去年5月20 日指揮基隆市專勤隊、雲林縣調查站、斗六分局等單位，動員130名專勤隊員、警察、調查官，兵分多路搜索阮女在台中、彰化與雲林等9處成立的空殼公司，拘提包括阮女、移工在內共34名，查扣手機與帳冊等證物。

雲檢今天偵結，將阮女等3人，涉嫌違反刑法偽造文書、詐欺取財及就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作等罪提起公訴。

基隆市專勤隊長蔡政杰強調，政府向來重視移工在台工作及生活各項權益，絕不容有心人士透過不法管道引進移工來台工作或對移工詐取不當的各項費用；此外，國人雇主及仲介公司，應該攜手重視及維護移工人權，讓移工有一個安心工作的環境，減少移工失聯的比率，對社會治安也將帶來正面的幫助。

移民署基隆市專勤隊今天宣布偵破，以越南籍阮姓新住民為首的非法仲介集團，以成立空殼公司方式，誘騙越南籍移工來台打工，再向每名移工收取10萬元仲介費，與按月收取1800元服務費，累計3年非法引進100多人，3年多來不法所得逾台幣2500萬元。（記者林嘉東翻攝）

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