基隆塔新地標幾近完工 年底試營運

基隆塔豎梯可銜接中正公園的主壇。（記者盧賢秀攝）

2022/10/13 19:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆新地標「基隆塔」豎梯，民眾可以搭電梯上中正公園主普壇，市長林右昌說，「基隆塔」豎梯現已幾乎完工，接著還有行政驗收程序，預計今年底試營運。

基隆市政府在中正公園旁興建2座電梯，1座是在信二路防空洞裡鑿井設電梯；另1座是在義二路舊二分局的豎梯，造型是港口的橋式起重機，高57公尺、平面天空步道有86公尺，命名為基隆塔，將是基隆的新地標。

基隆市議會昨天審查預算，市政府編列了基隆塔及防空洞2座電梯的維管費720餘萬元，市議員王醒之、陳薇仲、張淵翔等質疑，豎梯還未完工啟用，就編列相關的水電及營運費用，市府說過，民眾搭電梯不用錢，維管的費將從周邊商場營利獲得，市府就準備開始編列維護支出，空間定位還是要說清楚，獲利和損益能否兩平。

市長林右昌說，豎梯給市民搭乘具公共性質，這麼大量體需要基本的維護與管理，像社區電梯也是要維護，這麼大的鋼構量體五5年必須維修1次。雖然豎梯上空的空間有限，但還有開放空間，包括主普壇前廣場、豎梯下方小廣場，都需要維護管理及經營。

議員關心豎梯何時完工，林右昌表示，豎梯將在10月底到11月初完工，接續驗收等行政程序，預計今年底開放試營運。

基隆塔豎梯有57公尺高，將成為基隆新地標。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法