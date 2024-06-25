基隆市遴選校長 2校8搶1

2024/06/25 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界八月人事大搬風，市政府所屬學校共有八所國中、國小轉任及新任校長走馬上任，將於八月一日舉行轉任、新任校長宣誓就職布達典禮。

另外，百年校慶活動剛落幕的國立基隆女中，校長陳明印因六十五歲屆齡退休，教育部國教署日前舉行全國國立高中職與特教學校校長遴選筆試作業，有劉湘瑛（楊梅高中）、黃冠霖（玉井工商）、林三維（板橋高中）、衡寶隆（泰山高中）四位主任通過初試，近日將進行口試。

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基隆市市屬學校校長、園長通過連任的有長樂國小林維彬、南榮國小曾敬棠、復興國小陳心瑩、安心幼兒園林滋貴、過港幼兒園簡美秀。

基隆市銘傳國中校長王淑芬、中山國小校長劉汶琪申請退休，帶動這一波轉任與新任校長人事大搬風；轉任校長有正濱國中林世傑轉任銘傳國中、長興國小鄭兆彬轉任中興國小、中興國小楊志欽轉任武崙國小、武崙國小楊坤祥轉任中山國小、港西國小吳哲銘轉任長興國小。

新任校長遴選作業於二十二日舉行，其中正濱國中校長遴選有六位候用校長爭取，由教育處督學李康莊出線；和平國小校長遴選八搶一，由范師旗出線，港西國小校長遴選也是八搶一，由教育處督學羅健霖獲得青睞。

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