酒後搭小黃與運將起糾紛 騎車追去理論反被檢舉酒駕

基隆地院審結認定高男為找司機理論才會酒駕，判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2022/07/31 14:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆高姓男子去年8月5日晚間，與友人餐敘飲酒後搭乘計程車返家，認為被多收車資，竟酒後騎車，追上計程車找司機理論，雙方發生衝突。司機當場報警舉發高男酒駕，另提妨害自由告訴。基隆地院審結，認定高男為找司機理論才會酒駕，判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，妨害自由部分無罪。

檢警調查，高男於案發當日晚間9時許，飲用玻璃瓶裝啤酒3瓶後，搭乘謝男駕駛的計程車要返回住所，下車時見跳表車資為215元，便拿500元給謝男找錢，但卻僅只找回165元。

高男下車後透過路燈光線，懷疑司機少找120元，便朝謝男的車輛大喊「你少找我錢」，卻見計程車已掉頭離去

高男見狀，將手上零錢硬幣朝計程車保險桿扔擲，但司機仍不停車；高男認為計程車車窗未全部緊閉，一定可以聽到自己呼喊的聲音及硬幣砸在保險桿上的聲響，但對方仍置之不理，認定謝男是見自己酒醉故意欺瞞少找錢。

高男氣急敗壞，竟酒駕騎車沿路尋找計程車，最後在基金二路附近發現並追上前，兩人發生爭執，互相拉扯，其中高男拉到謝男頸部的金項鍊，謝男也不甘示弱，報警抓高男酒駕。

員警獲報抵達後，對高男施行酒測，其酒測值高達0.49毫克，被警方依公共危險罪移送法辦；隔了一周後，謝男又到派出所，認為兩人爭吵時，高男曾拉住自己的金項鍊，有妨害自由之嫌，對他提出告訴。

法官調查，高男本身也是計程車司機，平日奉公守法，知道不能酒駕，才會在酒後搭計程車回家，確實有遵守酒後不開車規定，但因下車找錢時發生誤會，又認為自己遭到謝姓司機故意欺騙，情急之下忘記自己因喝酒，才搭計程車的「初衷」，酒後騎車找謝男理論。

法官認為，高男是一時失慮，才會酒駕，經此次教訓後，高男應不會再衝動行事，且無再犯之虞，予以緩刑2年。

另謝男告高男涉妨害自由部分，調閱監視器發現，兩人拉扯間，高男不慎拉到謝男的金項鍊，過程中只有8秒，案發當時謝男還關掉高男機車電門，顯然是不願讓高男離開，且謝男當下並無離開念頭，故涉犯妨害自由部分，判處無罪。

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