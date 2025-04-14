洪水淹沒小鎮！這戶人家做1事倖免於難 空拍曝光掀數百萬人熱議！

田納西州一戶人家特意建造堤防，成功避免洪水淹沒危機。（圖翻攝自AccuWeather臉書）

2025/04/14 20:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國東部近期遭遇強烈風暴襲擊，許多地區發生嚴重洪患。提供商業性氣象預報服務的美國媒體公司AccuWeather近日分享田納西州一戶人家特意建造堤防，成功避免洪水淹沒危機的空拍畫面，吸引數百萬人關注。

AccuWeather昨天（13日）透過臉書粉專分享一段由攝影導演摩爾（Randy Moore）在田納西州西北部萊克縣（Lake County）里奇利鎮（Ridgely）拍攝的空拍影片。畫面中可以看到，里奇利鎮完全被汙濁的洪水淹沒，唯獨一戶人家絲毫不受影響，完全沒有被淹過的跡象，矗立在「充滿泥沙的汪洋」中，格外突兀。AccuWeather表示，這戶人家早在洪患發生前，就在房屋周圍築起防洪堤，這次洪水讓附近不少住家和商家都泡在水裡，唯獨他們家的房子毫髮無損。

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這段影片曝光後至今，已累積793萬次觀看、近10萬人按讚、逾5千人留言。網友紛紛表示，「這提醒我們做好防災工作有多重要」、「希望他們可以出個教學影片，教大家如何自製堤防，看起來真的很成功」、「如果是我就會選擇直接搬走，我可不想讓我的家人隨時處在危險之中」、「真的很佩服有些人勇敢面對生活中的挑戰，而不是坐等政府來照顧他們！並非每個人都能做到這一點，但他們可以而且確實做到了！」

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