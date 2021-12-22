480萬買漏水屋 1家5口擠在客廳打地舖

梁小姐客廳了垃圾桶、鍋子等各種器皿接水（記者盧賢秀攝）

2021/12/22 20:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名梁小姐花了480萬辛苦一輩子的心血，竟然買到「漏水屋」，臥房嚴重漏水無法住，1家5口入擠在客廳打地舖、輪流睡沙發，最近基隆連日下雨，就連客廳現在也在漏水，擺了6個桶子接水，真的是「屋漏偏逢連夜雨」，欲哭無淚。

梁小姐說，「房間在漏水、客廳也在漏水，沒一個地方是好的，怎麼能住人呢？」兒子還是中度身心障礙，領有重大傷病卡，住在霉氣這麼重的地方，對吸呼道不好，她該怎麼辦才好？

梁小姐說，她1年半前花了480萬積蓄，在基隆基金一路買了1樓住宅，結果搬進來不到半年，2間臥室都嚴重漏水，1家5口全擠在客廳，打地鋪、睡沙發，最近基隆連日下雨，客廳也在漏水，地板上擺著水盆、鍋子和垃圾桶，各種可以盛水的器具都用上了，算一算客廳就有6個桶子盛水。

梁小姐說，官司已經打了1年半，前屋主1次都沒出庭過，仲介從頭到尾都在推卸責任。她拿出合約，清楚可以看到第三點「針對房屋有無滲漏水」的情形，前屋主「勾選否」，但她發現屋內屋外有好多處有修修補補的痕跡，懷疑對方根本是知情不報。

第一次買房的梁小姐說，花了一輩子的心血，買到這種漏水屋，根本沒辦法住這樣的房子，真的很心酸欲哭無淚啊，現在打官司還要靠法扶，只求屋主和仲介能出面解決。仲介則回應，目前已進入司法程序，不方便回應。

基隆梁小姐的房屋到處都漏水（記者盧賢秀攝）

梁小家客廳到擺各式盆子接水（記者盧賢秀攝）

梁小姐1家5口在客廳打地舖、睡沙發，現在客廳都漏水，欲哭無淚（記者盧賢秀攝）

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