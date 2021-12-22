探索夢號出海跨年？航港局、指揮中心專家下週上郵輪現勘防疫

探索夢號停泊在基隆母港已逾7個多月。 （資料照，記者陳心瑜攝）

2021/12/22 20:11

〔記者陳心瑜／台北報導〕主打「類出國」的星夢郵輪「探索夢號」今年5月中因本土疫情爆發、防疫警戒升級停駛至今，交通部長王國材日前透露疫情指揮中心已同意其有條件復駛，但日期未定。今天有旅客收到旅行業者的郵輪「跨年」遊程，迫不急待想報名，業者表示，目標為12月31日復駛，但仍需官方正式通知才能正式開賣、與旅客締約。航港局表示，尚未接獲復駛消息，需指揮中心宣布才能復駛。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目標是12月31日復駛，規劃首航帶旅客至花蓮外海跨年，並迎接明年第一道曙光，但仍待指揮中心核准。

航港局長葉協隆說，復駛前須由指揮中心核准，需經過上船預演、實兵演練，邀請指揮中心人員以及推薦公會專家檢視相關防疫流程，由業者演練復航的防疫措施、可能遇到的情境以及應變流程，讓復航作業更為順利。

葉協隆說，明天將進行預演，正式實兵演練則是12月27日，演練完畢才有可能由指揮中心宣布復駛。

不過，27日據31日跨年夜只剩3天，是否可能來得及？葉協隆說，會持續努力。

據旅行社提出規劃，探索夢號復駛後，由於東北季風影響風浪較大，冬季須以「環島」為主而無法停靠離島「跳島」，如基隆-花蓮-公海-基隆、基隆-花蓮-基隆等，但因為指揮中心尚未核准，因此不能正式開賣也沒有標價。

中央流行疫情指揮中心日前指出郵輪復駛條件包括人數限制，已核准所提計畫，並希望旅客在登輪前、離船前，都要PCR檢測陰性證明，才能回到社區，且所有工作人員、旅客必須完整接種疫苗滿14天。據了解，登輪前、離船前PCR合計約需花5500元。

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