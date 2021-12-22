為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    探索夢號出海跨年？航港局、指揮中心專家下週上郵輪現勘防疫

    探索夢號停泊在基隆母港已逾7個多月。 （資料照，記者陳心瑜攝）

    探索夢號停泊在基隆母港已逾7個多月。 （資料照，記者陳心瑜攝）

    2021/12/22 20:11

    〔記者陳心瑜／台北報導〕主打「類出國」的星夢郵輪「探索夢號」今年5月中因本土疫情爆發、防疫警戒升級停駛至今，交通部長王國材日前透露疫情指揮中心已同意其有條件復駛，但日期未定。今天有旅客收到旅行業者的郵輪「跨年」遊程，迫不急待想報名，業者表示，目標為12月31日復駛，但仍需官方正式通知才能正式開賣、與旅客締約。航港局表示，尚未接獲復駛消息，需指揮中心宣布才能復駛。

    雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目標是12月31日復駛，規劃首航帶旅客至花蓮外海跨年，並迎接明年第一道曙光，但仍待指揮中心核准。

    航港局長葉協隆說，復駛前須由指揮中心核准，需經過上船預演、實兵演練，邀請指揮中心人員以及推薦公會專家檢視相關防疫流程，由業者演練復航的防疫措施、可能遇到的情境以及應變流程，讓復航作業更為順利。

    葉協隆說，明天將進行預演，正式實兵演練則是12月27日，演練完畢才有可能由指揮中心宣布復駛。

    不過，27日據31日跨年夜只剩3天，是否可能來得及？葉協隆說，會持續努力。

    據旅行社提出規劃，探索夢號復駛後，由於東北季風影響風浪較大，冬季須以「環島」為主而無法停靠離島「跳島」，如基隆-花蓮-公海-基隆、基隆-花蓮-基隆等，但因為指揮中心尚未核准，因此不能正式開賣也沒有標價。

    中央流行疫情指揮中心日前指出郵輪復駛條件包括人數限制，已核准所提計畫，並希望旅客在登輪前、離船前，都要PCR檢測陰性證明，才能回到社區，且所有工作人員、旅客必須完整接種疫苗滿14天。據了解，登輪前、離船前PCR合計約需花5500元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    探索夢號可望下月復航 先推環島
    2021/12/14 05:30

    探索夢號可望下月復航 先推環島
    探索夢號盼明年1月復航 莊人祥：旅客完整打疫苗、上下船要篩檢
    2021/12/13 15:28

    探索夢號盼明年1月復航 莊人祥：旅客完整打疫苗、上下船要篩檢

    石墨烯棉被「2重點」！專家教你不受騙
    交長再談探索夢號復航 業者盼元旦載客迎曙光
    2021/12/13 15:18

    交長再談探索夢號復航 業者盼元旦載客迎曙光
    跳島變環島！ 「探索夢號」郵輪明年1月復航
    2021/12/13 10:17

    跳島變環島！ 「探索夢號」郵輪明年1月復航

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播