5兄妹4人讀建教班 拚出一片天

陳帝均（右）不避諱談家境清寒，反倒自豪能逆境成長。（中山工商提供）

2025/07/09 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商餐飲科建教班一年級生陳帝均（見圖，中山工商提供），家中五個孩子除了么弟即將讀國中，其餘四人都讀中山建教班，曾在鼎泰豐、海霸王實習，合力改善家中經濟，在各領域闖出一片天。

餐飲科主任陳敬淑指出，家住屏東的陳帝均，父母育有五個孩子，他排行老四，弟弟今年要升國中，兩個哥哥和姊姊都讀該校建教班，且都選餐飲科，陳帝均也追隨腳步在鼎泰豐實習。

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陳帝均小時候家境較辛苦，全家蝸居在曾祖父留下的老屋，母親為了工作來不及去醫院，在家生下他，當時連買奶粉和尿布都有困難。

陳帝均自豪能在困境中成長。他說，國中曾懷抱明星夢，但考量家境現實與前景，並看到兄姊的成就，最終選擇餐飲建教班，複製貼上兄姊奮鬥模式。

導師吳雨陵說，陳帝均國中成績中上，來到中山工商後維持班級第一，但非一路順遂，首次到鼎泰豐實習就備感挫折，所幸師傅和老師的支持與鼓勵，鼎泰豐提供「樂活諮詢室」輔導，讓他度過煎熬期。

陳帝均表示，大哥畢業後留在鼎泰豐多年，目前從事導遊及建築業；二哥從餐飲業轉為職業軍人；大姊現今在知名百貨公司服務，家中經濟大有改善，他自己除貼補家用，才一年級的他也存了七萬元，弟弟已決定三年後要成為他的學弟。

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