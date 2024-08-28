今年特別難找 高雄代理教師仍缺51人

開學在即，高雄市各校仍缺51名代理教師。（記者許麗娟攝）

2024/08/28 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高中以下學校本週五開學，高雄市目前仍缺五十一名代理教師，不少缺額學校甚至已公告招聘五次以上仍無人報名，有學校反映，今年真的特別難找，若開學後仍未找到，將暫由校內老師或找退休老師短期代課。

教育局︰校內師或退休師暫兼

開學在即，各縣市發生代理教師荒，高雄市教育局統計，全市三百四十四所高中及國中小代理教師需求數為二千七百六十三人，招聘至八月廿六日止，各校代理教師尚在招聘中缺額人數共五十一人，佔總額數不到二％，包括高中三人、國中二十一人、國小含幼兒園二十七人，科別為國小以普通科十三人最多，國中以理化科八人需求數最高。

國小普通科、國中理化科最缺

鳥松區大華國小缺英文科代理教師已第三次公告，校長莊明廣表示，以前各校會有固定的代理老師，今年由於各縣市開放正式教師的缺額較多，很多人去考正式教師了。

美濃區龍肚國中招聘代理教師，理化科已公告十次，國文及數學也已公告第七次，校長黃翠蓮坦承，「今年真的特別難找，也不是只有我們學校，很多學校都這樣」。

小港高中則是缺生物科代理教師，已經第四次公告，校長薛鈺勤表示，因為有老師突然請長假養病，因此校方到七月底才開始公告甄選，由於很多學校提早啟動招募，不少有教師證的代理教師已到其他學校。

薛鈺勤說，這幾年自然科、地科的代理教師特別難找，物理、化學的老師可以有更好的出路，教職不吃香。

教育局指出，為保障學校課務運作及學生權益，除先安排編制內專任教師以回兼或超鐘點方式授課，各校亦得以聘任退休教師兼課或以調整職級務方式因應。

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