高捷岡山站月底試營運 多1站不加價

高捷增加RK1岡山站後，單趟最高價仍維持六十元。（記者王榮祥攝）

2024/06/05 05:30

單趟最高車資維持60元 持電子票證打85折

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山站預計六月底通車試營運；高雄捷運公司指出，岡山站營運後，收費機制不變，單趟最高車資仍維持六十元，持電子票證打八五折。

待通過履勘 啟動通車

高捷岡山路竹延伸線第一階段（R24南岡山站到RK1岡山站）全長約一．四六公里，經費逾卅億元，五月已通過初勘，目前正等待交通部排定履勘，若順利通過履勘，預計六月底啟動試營運。岡山路竹延伸線還有第二階段2A（RK1到RK6）及2B（RK6到RK8）等兩部分，2A段預計可於二○二七年通車，2B段仍在中央審議中。

鑒於捷運紅線總長度僅比目前增加一．四六公里，高雄捷運公司初步評估收費機制將維持現狀，亦即單趟最高車資上限為六十元，持電子票證打八五折。

高捷公司初步分析，高捷岡山站通車後，將與台鐵岡山車站有轉乘效益，加上周邊原有人潮與商圈帶動，對於提升整體運量會有幫助。

此外，高雄環狀輕軌今年元旦全線通車營運，五月份每日平均運量達二萬九一九二人次，比今年四月略減○．六七％，但較去年同期增加六十四％。

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