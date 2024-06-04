佈建超級電腦 義守大學成輝達夥伴

義守大學將AI科技拓展至藝術領域，校內規劃建置首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間。（義守大學提供）

2024/06/04 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳二日在台大演講時，講台背板中出現十七所大學，引發國人關注，而義守大學是高雄唯一入列的私立學校，義守大學表示，該校與NVIDIA為合作夥伴學校，校方並運用NVIDIA超級電腦與國防部等二十二家企業與政府單位產學合作，且將擴及醫療、藝術等產業。

黃仁勳在台大以「開啟產業革命的全新時代」演講，過程中秀出一張台灣地圖引來全球矚目，內容有圍繞著台灣的輝達供應鏈，昨天在台灣股市引起效應，而所出現的十七所台灣大專院校，同樣創造話題。

義守大學表示，二○二○年成立「智慧科技學院」，且佈建全國第二台NVIDIA超級電腦，與NVIDIA成為合作夥伴學校；各院系更規劃開設「X+AI」的跨域整合課程，校方也設立「AI高效能運算實驗室」。

義大將NVIDIA超級電腦運用於三大教研政策，智慧醫療方面，開發「智慧型步態參數分析系統開發」；智慧製造方面，針對傳統金屬產業導入生成式AI於製程，建構智慧製造環境，培育未來的AI領域從業；校方也將AI科技拓展至藝術領域，規劃校內建置首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間，以厚植學生的設計力與就業力。

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