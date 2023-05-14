未禮讓行人 高雄11天取締5922件

高雄員警在前鎮區二聖路與瑞祥街口，針對車輛未禮讓行人進行取締。（民眾提供）

2023/05/14 05:30

前鎮區二聖路與瑞祥街口 車輛搶快違規有240件

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕全台接連發生路口行人遭車輛撞擊致死事故，引發全民關注，除有民眾自發拍攝危險路口，提醒民眾注意外，今天將有民間團體同步在五都啟動「行人安全大富翁」行動快閃，促改善行人交安，市警局統計五月至十一日已取締五千九百廿二件路口車輛未禮讓行人。

處一千二百元至三千六百元罰鍰

前鎮分局指出，遭民眾拍攝的路口為二聖路與瑞祥街口，當地為T字路口，主要是汽機車自瑞祥街出來欲轉二聖路，因路幅小、綠燈秒數短，可能停等行人不久就轉紅燈，容易造成後方車輛回堵，因此車輛搶快未禮讓行人的違規件數相對較多，但並非全市取締最多的路口。

依道路交通安全規則第一○三條規定，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持三公尺以上距離（約一個車道寬度或行人穿越道上三個枕木紋的間隔），違規者可依道交法可處一千二百元至三千六百元罰鍰。

今年為止，二聖路及瑞祥街路段執行交通違規稽查取締，至今統計共舉發汽機車不停讓行人等各項交通違規二四○件。

高市警局表示，將持續針對行人路權強化執法作為，通令各單位針對轄區醫療院所、學校、市場周邊路口等行人眾多處所增加見警率及執法作為，統計五月一日至十一日取締未停讓行人等妨害行人違規計五九二二件。

民團今快閃活動 促改善行人交安

高雄市行人路權促進會表示，五都快閃活動地點分別位於台北市建國南路與信義路口、新北市新莊區幸福路與思源路口、台中市學士路與英才路口、台南市中西區忠義與成功路口、高雄市河東路與國民街口。

參與者會繫上象徵車禍受傷的繃帶、手持黑色康乃馨、帶著黑傘，沿路口繞行十分鐘，號召各界一起撐起守護交通安全的傘，終結行人地獄惡名。

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