補助老公寓裝電梯 首例完工

位於高雄市新興區開封路上，屋齡40年以上的5樓老舊公寓獲得補助加裝電梯，成為高雄市首例。 （記者葛祐豪翻攝）

2022/05/07 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣邁入高齡化社會，高雄市針對五層樓以下的老舊公寓，補助增建電梯，自二○一七年開辦以來，同意補助申請已達四件，第一件位於新興區開封路上，屋齡四十年以上的五樓老舊公寓加裝電梯，已正式完工並取得使用執照。

今年補助案收件 6月底截止

為提升全市老舊大樓友善無障礙環境，市府持續針對五層樓以下的老舊公寓，補助增建電梯，營建署最高可補助四十五％，補助經費最高可達二一六萬元。

工務局長楊欽富表示，自二○一七年開辦以來，同意補助申請有四件，其中位在新興區開封路上，屋齡四十年以上的五樓老舊公寓，在申請補助之初，面臨到新舊建物結構銜接設計，及難以取得全體住戶同意文件等困難，透過建管處專業諮詢，加上中央修法放寬為僅須過半數住戶同意，近期順利完工並取得使用執照，成為高市補助老舊公寓增設無障礙電梯首例。

建管處長陳海通說，這處五樓老舊公寓，營建署補助四十五％經費，共補助二○六萬元，其餘五十五％由住戶自行負擔，由各樓層按比例支付。今年將加速申請流程，預期有二至三件提出申請。今年度補助案將於六月卅日截止收件，洽電07-3368333轉3995。

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