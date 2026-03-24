高雄破獲醫美詐騙集團 醫事司揭廣告「3大地雷」恐是違法業者

衛福部醫事司副司長劉玉菁強調，若民眾發現醫美廣告沒有提供診所名稱或醫師姓名，或是標榜非常低價、到府服務等，提供服務的很可能是非法業者，務必有所警覺。（記者林志怡攝）

高雄檢警近期破獲以女子彭紫媛為首醫美詐騙集團，該詐團使用自中國輸入的仿冒醫材和藥品，以流動工作室形式從事密醫行為。衛福部醫事司副司長劉玉菁強調，若民眾發現醫美廣告沒有提供診所名稱或醫師姓名，或是標榜非常低價、到府服務等，提供服務的很可能是非法業者，務必有所警覺。

衛福部食藥署表示，針對偽造醫材與藥品，海關與食藥署、地方衛生局都會在邊境把關，並已經建立合作管道，全力將非法醫材及藥品阻絕於境外，冒用其他合法醫療器材名稱、說明書或標籤者，或意圖販賣、供應而未經核准擅自製造、輸入醫療器材者，可依「藥事法」處罰金或有期徒刑。

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然而，近期網路出現部分醫美相關廣告，劉玉菁強調，美容醫療如針劑、光電、手術等，僅能由符合資格的醫師操作或執行，且執行醫美服務的醫療院所均須向衛生局登記，並報備相關服務項目的訂價情況，因此合法醫美服務執行院所絕對不會以「工作室」方式出現。

劉玉菁說，衛福部已建立「美容醫學專區」，並同步公開全台所有已向衛生局登記的醫美院所相關資訊，供民眾查詢執行醫美服務的醫療院所，其中各縣市核准施行特定美容醫學手術醫療機構，截至2025年6月30日計有435家。

至於醫美項目訂價情況，劉玉菁提到，各縣市政府核定公告的醫療費用標準是否公布，依據各地方政府管理方式略有差異，但部分高價項目可透過「全國性醫療費用資訊平台」查詢，醫事司後續也會評估是否統整各地方衛生局核定的醫美項目訂價區間並同步公布於「美容醫學專區」，方便民眾了解情況。

劉玉菁提醒，若民眾發現特定廣告宣傳醫美服務，卻沒有提供診所名稱、醫師姓名，或是特別標注用藥非常便宜等，務必有所警覺並透過前述資料平台確認訊息真偽，也可向衛福部或地方衛生局檢舉違規業者。

另這次高雄檢警破獲的醫美詐騙集團一案中，彭姓主嫌被以密醫罪起訴，依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，衛福部也持續與地方相關單位合作、常態性查緝密醫行為。

此外，劉玉菁指出，部分醫美廣告出現到府提供針劑或光電治療等宣傳內容，但依據台灣現行醫政管理做法，醫師需進行職業登記，並載明執業處所才能執行醫療行為，一般情況下不能在執登地點以外的場所從事醫療行為，民眾若發現相關宣傳，務必向相關單位檢舉。

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