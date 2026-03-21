高雄橋頭百頃森林存廢爭議 護樹團體發動健走

搶救橋頭糖廠百頃森林今在橋頭糖廠發起「健走」行動，吸引約500位民眾到場聲援。（記者黃佳琳攝）

橋頭科學園區進駐，為沉寂多年的橋頭新市鎮開發計畫注入新活水，卅多個環保團體今天發起保護橋頭百頃森林行動，但地方里長聯誼會發聲不認同，痛批環團「偷換概念」，直指糖廠森林與古蹟已有保留，糖廠外的只是經濟樹林區、雜林、墓地、農地，並非像糖廠內的大樹森林具有多元樹種。

橋頭新市鎮三期開發規劃在興糖國小前興建60米寬1-1道路，東可銜接橋頭科學園區上國道一號高速公路，西可銜接橋新六路連通楠梓產業園區，目前橋頭舊聚落的交通瓶頸難題，也可望獲得改善。

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搶救橋頭糖廠百頃森林行動今下午在橋頭糖廠發起「健走」行動，吸引約500位民眾到場聲援。活動發起人柳景文表示，計畫興建的1-1道路將百年橋頭糖廠一分為二，破壞糖廠員工宿舍區與老樹群，呼籲應重新規劃避開糖廠與森林，讓橋科的東西交通道路開通，能兼顧糖廠與森林完整保留，並對33年前錯誤規劃的新市鎮計畫啟動全區重新檢討，仿效紐約中央公園保留180公頃的糖廠森林公園。

但橋頭全體里長、民代與地方各界不分藍綠，發聲「挺三期、要開路」的在地民意。橋頭里長聯誼會指出，護樹團體發起的集會遊行活動，以「健走」名義規避集遊法，所謂「守護百頃森林」只是偷換概念，刻意誤導民衆，以為全部都是像溪頭般的自然大森林般值得保護，殊不知糖廠外的只是經濟樹林區、雜林、墓地、農地，並非像糖廠內的大樹森林具有多元樹種。

搶救橋頭糖廠百頃森林今在橋頭糖廠發起「健走」行動，吸引約500位民眾到場聲援。（記者黃佳琳攝）

橋頭全體里長、民代與地方各界不分藍綠，發聲「挺三期、要開路」的在地民意。（記者黃佳琳攝）

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