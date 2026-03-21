「台灣騎時很美麗」登場 11風景區接力掀低碳旅遊風潮

為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署21日於茂林國家風景區新威遊客中心，正式啟動「出發吧！台灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」，宣告全台年度自行車接力盛事揭幕；今年觀光署整合全台11個國家風景區管理處資源，規劃全年不間斷的自行車活動，打造兼具文化體驗與生活美學的騎旅品牌。

觀光署長陳玉秀表示，台灣素有「自行車王國」美譽，自行車不僅是交通工具，更是深入認識土地的最佳方式；她指出，以每小時約15公里的速度騎行，最能細細感受自然與人文風情，無論是聆聽山林鳥鳴，或隨時停下品嚐在地農產，皆展現「慢旅」的魅力。

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系列活動從3月由茂林風景區「追風尋味自行車小旅行」率先登場，4月至5月接續由雲嘉南濱海、參山等風景區推出濕地與客庄主題騎旅；6月響應「世界自行車日」，推出全民騎乘活動，暑假期間則串聯北海岸、觀音山及花東縱谷，規劃多元騎遊行程。

秋季進入騎乘黃金期，主打「極點慢旅」，串聯極北、極東、極西與極南四大燈塔，包括富貴角、三貂角、國聖港及鵝鑾鼻，打造環島指標路線；另有西拉雅、澎湖跳島101K、日月潭Come!BikeDay等大型活動接力登場。壓軸則由東部海岸風景區於12月舉辦帶路騎旅，為年度活動畫下句點。

觀光署指出，目前已建置完善自行車路網，涵蓋環島挑戰路線、16條主題路線及各地休閒路線，滿足不同族群需求，邀請民眾跨上單車，以最貼近土地的方式，發掘台灣山海之美。

為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

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