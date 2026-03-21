老母借錢給兒當「出金手」 要賠富商3352萬元

盧姓男子當詐騙集團「出金手」，要賠受害人3352萬元。示意圖（資料照）

吳姓男子誤信「黃金、石油高報酬投資」話術，慘遭詐騙集團坑殺逾3684萬餘元，他雖曾收到一筆70萬元「獲利」，卻是詐團設局取信的手法，負責出金的盧姓男子被法官認定是詐騙環節之一，判他賠償3352萬元。

判決指出，詐騙集團透過LINE假冒投資顧問，以穩賺不賠為誘因，誘使被害人持續匯款。盧男則擔任「出金手」，於2023年2月間匯入70萬元至吳男帳戶，營造投資獲利假象，讓吳男誤信投資平台正常運作，再加碼投入鉅資，最終血本無歸。

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盧男落網後，辯稱該筆匯款是個人博弈輸錢所致，與詐騙無關，自己未實際獲利；盧母也說，這些錢都是她借給兒子，不知道兒子如何花用。

不過，檢警查出，盧男除對吳男「出金」，也曾對其他7名被害人進行類似操作，且說詞反覆，無法提出博弈相關證據，手機對話更顯示與詐團成員討論出金細節，認定其確為詐騙分工成員，因此依詐欺罪判他徒刑5年，盧不服上訴，二審法官改判4年6月，仍可上訴。

而受害人之一的吳姓富商，另提民事求償，要求盧男賠他3614萬餘元，高雄地院審理時，盧男還是喊冤，但法官認為，吳男在收到70萬元出金後，才加深信任並持續投入資金，後續損失與盧男行為具有因果關係，因此判他應賠3352萬元，可上訴。

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