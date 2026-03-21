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    慣竊侵入牙醫診所驚見打掃人員 佯裝坐沙發辯「想借廁所」

    2026/03/21 09:26 記者劉慶侯／台北報導
    竊嫌被警方當場逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

    竊嫌被警方當場逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

    61歲劉姓資深慣竊，侵入已拉下鐵門打烊的牙醫診所準備行竊，未料卻被清潔人員發現。他佯裝鎮靜端坐在沙發上，辯稱：「我要借廁所的啦」，清潔人員驚疑未定報案，轄管中正一分局到場調查，發現鐵捲門有被破壞跡象以致半虛掩，並在劉嫌身上搜出作案用工具，依法移送究辦。

    警方表示，劉嫌是日前晚間9時40分左右，行經早已鎖定位在新生南路一段某大樓二樓的牙醫診所，先用鉗子破壞鐵門後侵入，準備動手大肆搜索值錢物品。

    怎料，當日晚間正是清潔公司指定派遣到府服務的打掃日，劉嫌見到清潔工時當下一愣，隨即假裝很鎮定的坐在沙發區，表示是病患因臨時內急，借用廁所。

    由於清潔人員很清楚記得打掃前有將鐵捲門放下，但又為防對方是逗留未離去的病患，於是立即向派出所報案和連繫診所負責人，期間，劉嫌甚至還一度求情請求放人，清潔工益發肯定是竊賊，全程緊盯劉嫌行動。

    警方到場調查，發現鐵門被異常破壞開啟、鎖頭毀損，並配合清潔人員及負責人清點，所幸未有財物損失，另於劉嫌身上查扣犯案用鉗子一支，確認對方意圖行竊未果。

    警方調查，劉嫌有竊盜、毒品前科，當場依竊盜未遂、侵入住宅及毀損等罪嫌現行犯逮捕，訊後移送台北地檢署偵辦。

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