「高雄拍學院2.0」登場 6場講座看懂電影門道

高雄市電影館4月至6月將推出「高雄拍學院：幕前幕後嗑電影2.0」講座。（高雄市電影館提供）

高雄市電影館持續培養台灣影像創作能量，4月至6月將推出「高雄拍學院：幕前幕後嗑電影2.0」講座，透過講師與主持人的雙人對談形式，帶領觀眾從觀影經驗出發，深入理解電影創作的多元面向。

高市電影館表示，2019年即成立「高雄拍學院」（前身為電影藝術講堂），邀請多位重量級電影工作者開設課程，讓南部影視科系學生、從業人員及影迷有機會近距離聆聽業界經驗。

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今年推出的「幕前幕後嗑電影2.0」系列講座，課程橫跨導演、編劇、製作、美術、動畫與視覺特效六大專業領域，以「先是影迷，才是電影人」為概念，邀集多位資深影人分享創作歷程。

包括《深度安靜》導演沈可尚、《我家的事》導演及編劇潘客印、《誰是被害者》系列製作人湯昇榮、《鬼才之道》視覺特效郭憲聰、《請問，還有哪裡需要加強》美術指導吳若昀，以及動畫《螳螂》導演謝文明等人，搭配影評人鄭秉泓與NMEA秘書長袁支翔擔任主持，透過不同領域的觀點交錯，帶領觀眾看見電影創作背後的視角與技術。

「幕前幕後嗑電影2.0」共規劃6堂課，將於4月25日、5月23日和6月27日於高雄市電影館三樓放映廳舉行，課程早鳥套票為750元，可一次參與6堂講座，另提供單日票（2堂課）360元，及影友優惠票288元與高中生優惠票180元，可透過高雄市電影館服務台、內惟藝術中心服務台、年代售票網站或四大超商機台購票。

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