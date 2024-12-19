「班班有鮮乳」下學期停辦！高雄市：配合中央政策及規劃

「班班有鮮乳」下學期將停辦！高雄市政府教育局表示，配合中央政策及規劃。（資料照）

2024/12/19 23:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政院今決定「班班有鮮乳」下學期起停辦，高雄市教育局今晚宣布，因行政院已經宣布政策至下學期決定，高雄市將配合中央政策決定及後續規劃。

高市教育局強調，為照顧台灣養牛產業及提供學童優質國產乳品，攝取充足鈣質，由中央農業部與教育部於113學年度第1學期推動學童乳品計畫，推動實施的過程中，高市已向中央反映學校第一線執行教師、家長意見，以及相關人員的聲音與建議。

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教育部當時與農業部共同推動的「班班喝鮮奶」新政，原於今年9月底上路，高雄市新上國小還設計「喝鮮奶口訣九宮格」，從如何開瓶、即時喝光到壓扁回收，藉此落食飲食教育，養成順手做環保的好習慣，不料，實施後出現其他聲音及政策改變。

教育局表示，另偏遠地區那瑪夏區民權國小、民生國小；桃源區興中國小、桃源國小、寶山國小、樟山國小、建山國小；杉林區巴楠花部落中小學（國小部）；茂林區茂林國小、多納國小等10校原鄉學校學童，在議長康裕成協助媒合與民間團體贊助下，112學年度起提供國小（含幼兒園）每週至少飲用1次鮮乳的政策，再加上偏鄉學校午餐精進午餐方案，每週可達到飲用2次乳品。

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