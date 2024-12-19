高雄市推1國中學區1日照中心 布建率逾100％

高市推1國中學區1日照中心，今成果會宣布布建率逾100％。（高雄市衛生局提供）

2024/12/19 23:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今宣布全市65歲以上人口，已達54萬2758人，已佔全市人口19.87%，將近2成，推估日照需求人數增至7827人，因應激增的日照需求，衛生局採取一國中學區一日照政策，截至今天為止，91個國中學區已設立134家日照中心，布建率逾100%，今天舉辦服務品質試辦及家托成果發表會。

衛生局今（19）日舉辦「日照提升服務品質試辦計畫及家托工作手冊成果發表會」，共有128家業者150多人與會，局長黃志中感謝輔英科技大學李碧玉副教授和李昭螢副教授，承接高雄市日照品質指標試辦計畫及制訂家托服務工作手冊，讓不管現在或未來要投入經營的業者，具有永續經營的具體思維。

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衞生局指出，依照一國中學區一日照政策，高雄有91個國中學區，已設立134家日照中心，規劃布建率已達100%，可提供服務5257人，收托率約74%。另還有81家籌設規劃中，可再提供5012人日照服務，總計可服務1萬269人。

不過，高雄市日照涵蓋率小於1者，還有15個行政區，透過設施設備補助及鼓勵民眾使用日照的優勢，期待吸引業者投入，另已布建39間家庭托顧機構，分布17個行政區，收托率達75%，以像自已家的居住環境空間般，提供同一時段，不超過4人的生活照顧服務。

輔英科技大學李碧玉副教授承接「日間照顧機構提升照顧品質」試辦計畫，擇定2家失智、失能混合型機構試辦，聚焦於活動設計精進、復能自立推動、評估工具使用、照顧資訊平台、疑似失智轉介五大面向探討，推動極早期失智篩檢（AD8）普檢，建議日照機構重視工作人員的增能，發展創新照顧型態及整合跨專業團隊，提供更好的照顧品質。

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