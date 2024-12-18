高雄跨年晚會時代大道登場 周邊道路12/21起交管、禁停車

2025高雄跨年晚會將登場，時代大道周邊道路交管並禁止停車。（交通局提供）

2024/12/18 22:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025高雄跨年晚會」將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，因配合舞台搭建，自12月21日上午6時起，時代大道將採階段性封閉交通管制，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，下午17時起不提供上下車。

跨年晚會12月31日當日，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自下午15時起，將啟動分階段交通管制至元旦凌晨2時，實施交通管制期間，將不提供汽車停車空間，為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路也將加強違規停車拖吊取締。

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交通局預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，下午17時起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的市民朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運公司也將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。

捷運與輕軌將配合加密班次，另為配合散場，捷運及輕軌延長營運，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵加開列車疏運，請市民朋友多加利用。

交通局提醒欲前往參加晚會的民眾，可多加利用大眾運輸，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，民眾可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運公司也將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

2025高雄跨年晚會將登場，時代大道周邊道路交管並禁止停車。（交通局提供）

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