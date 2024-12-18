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    挪用1776萬公款投資被騙 高雄梓官漁會助理幹事判囚

    高市梓官區漁會陳姓女助理幹事，挪用漁會1776萬公款投資受騙，高雄高分院判處徒刑4年6月。（記者鮑建信攝）

    高市梓官區漁會陳姓女助理幹事，挪用漁會1776萬公款投資受騙，高雄高分院判處徒刑4年6月。（記者鮑建信攝）

    2024/12/18 21:18

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市梓官區漁會陳姓女助理幹事，為貪圖厚利，挪用漁會1776萬元存款投資被騙，事後賠償400萬元，高等法院高雄分院依背信等罪，判處徒刑4年6月。

    判決書指出，2022年8月1日起，陳女擔任梓官區漁會助理幹事，從事信用部櫃員職務，負責辦理客戶存提款、匯款、開戶、定存等儲匯業務，並在同年10月1日起轉為大出納職務，職司漁貨款收付、大額款項清點及入庫、兌換零錢、製作客戶支票簿，及自動櫃員機裝卸鈔票等業務。

    後來，陳女因投資欲取回本金，涉嫌挪用漁會存款被騙，總計高達1776萬，並被橋頭地檢署依背信罪起訴，地院審酌她賠償400萬元，另有價值200萬元土地遭扣押，判處有期徒刑4年半。

    她不服上訴指出，她因誤入投資陷阱，將積蓄全匯給詐欺集團，又為取回本金，始挪用漁會款項，原審認定她為求厚利而投資受騙並非事實。

    高雄高分院調查，陳女起初投資8萬元，取回9萬6千元本金和利息後，加碼投資90萬元，欲拿回這筆錢，始鋌而走險，確為獲取高額利息投資，判決駁回，可上訴。

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