男涉合資購毒判5月 二審認定販賣判15年半

吳男拿毒品與友人，被依幫助施用毒品判刑5月，但被高雄高分院改依販毒論處，從重改判15年半。（記者鮑建信攝）

2024/12/18 20:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓男子涉嫌將2千元毒品交付蔡姓友人，地院認定是合資購毒，依幫助施用毒品罪判刑5月，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改依販賣論處，從重判處15年半。

據了解，2022年12月20日下午4點多，被告吳男在高雄市凱旋醫院急診室外，將2000元的第1級毒品海洛因交與蔡姓男子（判刑確定）後，蔡男在隔天被警方查獲，並循線查出吳男涉案，依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。

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被告吳男堅稱與蔡男合資購買毒品，當天他與藥頭接觸交易後，隨即以原價2000元交與蔡，否認涉嫌販毒。

高雄地院開庭，據蔡男的證詞及檢方無法補強吳男販賣毒品的證據，僅依幫助施用毒品，判處有期徒刑5月，得易科罰金，檢方不服上訴。

不過，高雄高分院審理後逆轉，認定吳涉嫌販毒，並審酌交易金額不多，判處有期徒刑15年6月，仍可上訴。

毒品危害防制條例第4條規定，販賣第1級毒品者，可處死刑或無期徒刑，與幫助施用與販賣毒品，倆者刑責天壤之別。

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