大學生一夜拉7次、3人身體不適...... 高雄某拉麵店停業清消

屏東一名大學生在網路上爆料在高雄某知名餐飲店吃完拉麵後，肚子痛醒連拉肚子7次，高雄市衛生局獲報稽查，令停業1天清消。（高雄市衛生局提供）

2024/12/18 13:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東一名大學生在網路上爆料在高雄某知名餐飲店吃完拉麵後，肚子痛醒連拉肚子7次，高雄市衛生局獲報前往稽查，確認業者已投保產品責任險，發現業者未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失，責令業者徹底清消停業1日，屆期未改善，可裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

拉肚子大學生貼文表示，一直以來都覺得該店的拉麵非常好吃，前晚再度前往用餐，吃完還是覺得非常好吃，沒有什麼味道上的不對，晚餐吃飽後也沒再吃其他東西，結果今天凌晨肚子痛醒去拉肚子，直到現在已經拉了7次。

請繼續往下閱讀...

衞生局稽查後表示，12月16、17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999反映，12月15日及12月16晚餐用餐後不適，衛生局於16日、17日均派員前往，依食品良好衛生規範準則前往該查察，業者已投保產品責任險了解，稽查發現店家未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失，責令業者於113年12月19日前改善完竣缺失。

此外，衞生局也抽驗環境檢體3件、預計廚工及患者人體檢體檢驗6人，待檢驗結果再依法辦理，檢驗報告約7天出爐。

為避免風險擴大衛生局依食安法第8條暨15條及同法41條規定，責令業者徹底清消停業1日，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法