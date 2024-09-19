議員陳麗娜再爆大同醫院黑箱招標 衛生局駁斥：故意混淆誤導

高雄市議員陳麗娜指大同醫院易手為黑箱招標，衛生局駁斥是以錯誤資料干擾進行中議約程序，故意混淆誤導。（記者許麗娟攝）

2024/09/19 16:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕大同醫院換手風波不斷，國民黨高雄市議員陳麗娜今（19）日再指衛生局若要採用醫療服務合作案，卻仍浪費725萬元找顧問公司做ROT案評估，且該公司無醫療背景，4名外聘委員有3人非醫療專家學者。衛生局回應，「大同醫院前置作業計畫顧問服務案」與「市立大同醫院優先定約考評委員會」根本是兩件事，議員以錯誤資料干擾議約程序進行，是故意混淆誤導。

大同醫院現委託高醫經營，至今年底15年合約期滿，未來10年改採醫療服務合作案，由長庚取得議約優先順位，對於由委外經營改採醫療服務合作案，衛生局說明，疫情後考量防疫、急重症緊急醫療等，應強化公權力實質介入管理。

但陳麗娜指出，去年3月早已遠離疫情，聯合醫院去年也已採用醫療服務合作案，衛生局若要採同一模式，大可直接改辦服務合作標案，卻硬要浪費725萬元找台灣促參顧問公司做ROT案評估，衛生局去年3月仍決定採用ROT將大同醫院繼續委外經營，為此成立包含衛生局官員3人、外聘委員4人在內的7人評選委員會，負責評選促參公司來執行「大同醫院ROT優先定約前置作業計畫顧問服務案」。

她指出，詭異的是，4位外聘委員裡只有1位有醫療專業背景，其他都是建築、財務方面專家學者。而且最後決標時，那位醫療外聘委員並未出席，整場評選簡直就是由衛生局3人做決定；且得標的台灣促參公司是以公共工程促參為主，絕大部分在做運動中心案，沒有任何醫療背景和醫療院所促參顧問的實績，服務費還比另一家公司高出許多，最後卻脫穎而出，讓人感到十分困惑。

衛生局回應，去年所辦的「大同醫院前置作業計畫顧問服務案」是在進行促參執行成果評估，並不是進行優先議約的審議，與今年3月28日進行優先議約審議的「市立大同醫院優先定約考評委員會」，根本是兩件事，議員是故意混淆誤導。

衛生局指出，市立大同醫院委託高醫大法人經營於今年屆期，依據政府採購法最有利標方式評選「促參顧問公司」進行「促參案成果評估」，相關經費由中央及地方分攤，其目的在於「評估市立大同醫院於委託高醫大經營期間之硬體設置、營運管理、財務結構、經營績效、財產盤點等事宜」，規劃優先定約營運條件等條件。此案由台灣促參顧問有限公司獲選。

2023年「促參案成果評估」評選外聘委員為「政府採購網」及「財政部促參系統」推薦之專家學者，是日出席委員亦不乏熟悉市立醫院運作與督導考核經驗者，在此次會議中，專家、學者之出席數及表決權數均已符合「政府採購法」規定，其中部分委員未能出席，不影響採購決標，一切依法合規。並且因評選結果「不予續約」，自無後續需求，依合約需減價驗收。

至於「優先議約審議」則於2024年3月28日由「市立大同醫院優先定約考評委員會」進行，與上述「促參成果評估」是兩件事。共計9名委員全數出席，包含臨床醫師、醫管、財務、會計、法學等專業領域，衛生局委員4人、外部委員5人，審議結果絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分。其中，高醫維持目前服務科別23科、中度級急救責任醫院，無加強社區公衛醫療計畫、變動權利金0.65％等條件，未能符合未來10年市立醫院的角色與市民期待。

衛生局進一步說明，高醫經營大同醫院自2010年至2023年長達約13年無夜間兒科急診、急性腦中風處置與心導管緊急處置，24小時心導管處置啟動為今年1月，急診兒科、急性腦中風處置啟動為2023年9月，加上2014年7月至2022年8月共8年期間無產科新生兒生產服務，且2023年前有13年無設置標準負壓隔離病房、及防疫檢體檢驗品管等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨。這也是絕大多數委員不支持高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分之主因之一。

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