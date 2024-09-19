高雄柴山大道冒「10米高湧泉」 1小時後接車輛爆胎求助才知她肇事

高雄市柴山大路前天傍晚因水管減壓閥遭撞斷，噴出10米高水柱。（圖由民眾提供）

2024/09/19 14:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區柴山大路前天傍晚路邊突然噴出10米高水柱，大量水花讓不知情的路人誤以為是噴出湧泉了，警方到場了解，得知是自來水公司水管減壓閥遭人撞斷，但不見肇事車輛，約1小時獲報有車輛撞到路邊管線導致爆胎求助，才知道是該車駕駛黃女（18歲）肇禍。

鼓山分局新濱派出所指出，17日傍晚獲報柴山大路有自來水管破裂，警方到場處理發現自來水公司的水管減壓閥遭人撞斷，駕駛肇事後駛離現場，並立即通知自來水公司到場修復水管。

警方在追查肇事車輛時，於案發後1小時接獲另一件報案稱爆胎需要協助，報案的駕駛人黃女自稱車輛撞到路邊管線導致輪胎破裂，進一步了解，黃女開著租賃轎車行經柴山大路肇事路段時，與對向來車會車時太靠近山坡，不慎自撞自來水公司水管減壓閥，導致水管減壓閥破裂、大量自來水噴出，該水管約1小時後修復完畢，幸未造成該地區停水。

警方表示，由於黃女肇事後無人受傷未依規定處置，將依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項肇事駛離製單舉發，最高可處3000元罰鍰。呼籲發生交通事故後應立即停留現場，並依規定報警處理，以免因肇事逃逸或其他違規行為而加重處罰。

民眾見柴山大路噴出10米高水柱，第一時間誤以為是噴泉，後續才知是自來水公司的水管減壓閥遭人撞斷。（圖由民眾提供）

女子因在狹窄山路會車，不慎撞斷水管減壓閥，但因未留於現場處置即駛離，被警方依肇事駛離開單舉發。（圖由民眾提供）

女子在狹窄山路會車不慎撞斷水管減壓閥，導致輪胎破裂，但仍強行駛離現場，於案發後1小時才報案求助。（圖由民眾提供）

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