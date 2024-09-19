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柯志恩高雄置產「蹽落去」 許銘春：對民進黨20幾年執政的肯定

柯志恩（右）今天接受媒體人黃暐瀚（左）廣播節目專訪，提到去年12月已在高雄鼓山區置產。（記者葛祐豪翻攝）

柯志恩（右）今天接受媒體人黃暐瀚（左）廣播節目專訪，提到去年12月已在高雄鼓山區置產。（記者葛祐豪翻攝）

2024/09/19 14:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨不分區立委柯志恩今（19日）接受廣播專訪時，表示去年12月已在高雄鼓山區置產，準備「蹽落去」，外界則視她為2026年代表國民黨參選高雄市長的不二人選；對此，綠營選將許銘春感謝柯志恩來高雄置產，認為「這是對高雄這20幾年民進黨執政成果的肯定，表示高雄是一個宜居城市!」

柯志恩今天接受媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，提到她的戶籍在高雄，去年12月已在高雄置產，之前參選高雄市長時，因為房價蠻貴的，先租屋，現在落葉歸根，她在屏東出身長大，房子買在高雄鼓山區。

黃暐瀚問說，買房表示破釜沉舟，2026年確定參選？柯志恩表示「蹽落去」，她現在是高雄市黨部主委，要維繫規則，制度還是要出來。但高雄確實也值得投資，高雄產業值得被期待。

談到近期的某媒體民調領先，柯志恩認為目前民進黨還沒整合，綠營也認為是機構效應，參考就好，她戒慎恐懼，沒有高興的本錢。她並指總統府秘書長潘孟安帶著賴清德的兄弟之情，會是強敵對手。

對此，已宣布將投入民進黨高雄市長初選的前勞動部長許銘春，感謝柯志恩來高雄置產，「這是對高雄這20幾年民進黨執政成果的肯定，表示高雄是一個宜居城市!」許銘春說，現在距離市長選舉還有2年，而且明天立法院也即將開議，她覺得柯委員應該將重心放在立法院，制定對民眾有利、對台灣有利的法案，這比談選舉還重要。

另一也將投入綠營初選的立委林岱樺則表示，高雄是充滿熱情、陽光的城市，大家只要一心為高雄市民，民意就會產生最佳人選，「在市政的推動，及人民百姓面對產業結構大變動的時代，高雄市民與她都引頸期待，也做好準備!」

林岱樺也呼籲柯志恩不必刻意挑動民進黨派系的矛盾之處，「這只是在競爭的過程，只要初選過後，我們就是最強團隊!」

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