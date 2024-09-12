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手語「殺」和「給」動作相似 語障情侶為養貓費用鬧上法院

黃姓男子用手語向前女友索討養貓費用，被女友誤會要殺她。示意圖。（資料照）

黃姓男子用手語向前女友索討養貓費用，被女友誤會要殺她。示意圖。（資料照）

2024/09/12 12:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和鄭姓前女友都是瘖啞人士，兩人為了養貓費用起衝突，鄭女控訴黃男用手語比出「如果不還錢我要殺妳、殺妳全家」，但法官發現，手語的「殺」和「給」動作相似，加上目擊證人沒有看到黃男恐嚇鄭女，因此判黃男無罪。

判決指出，黃男和鄭女交往時，曾借2萬元給鄭女養貓，兩人分手後，黃男向鄭女索討借款，雙方約在三民區建工路一帶談判，但雙方最後談判破裂，鄭女跑去警局，控訴黃男用手語比出「如果不還錢我要殺妳、殺妳全家」，造成她心生畏懼。

高雄地院審理時，黃男坦承有向鄭女索討2萬元借款，但否認恐嚇；法官審理時，請手語通譯協助，發現手語「殺」的比劃方式，是將五指併攏，掌心朝上向前推出，而「給」則是拇指、食指圈起、其餘三指併攏，掌心朝上向前推出，兩者動作相似。

此外，鄭女赴約時，有帶她弟弟一起陪同，鄭弟出庭作證時，也說自己沒看到黃男有比出要殺他全家的手語；法官認為，由於雙方談判時，鄭女可能把手語的「給」，混淆誤認為「殺」，加上鄭女弟弟理應與姊姊同一陣線，但他卻做出對姊姊不利的證詞，證詞可信度高，因此認定罪證不足，判黃男無罪，可上訴。

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