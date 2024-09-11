高市5消防員涉足女陪侍酒店又與運將起爭執 全被記過處分

高雄市消防局某分隊1名吳姓小隊長與4名隊員休假涉足新興區一間有女陪侍酒店喝酒，搭計程車返回分隊前，又與運將發生爭執，消防局下午召開考績會，決議5人記過處分。（讀者提供）

2024/09/11 17:27

首次上稿：14:12

更新時間：17:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局某分隊1名吳姓小隊長與4名隊員休假涉足新興區一間有女陪侍酒店喝酒，搭計程車返回分隊前，又與運將發生爭執，消防局認定5人出入不正當場所，且酒後言行失檢，造成社會觀感不佳，局長王志平獲悉震怒，5人雖深感後悔，但全案從嚴處分，消防局今天下午開考績會，決議5人記過處分。

高雄市消防局1名吳姓小隊長與4名隊員9日休假晚間聚餐後，轉往新興區一間有女陪侍酒店續攤，直到10日凌晨近1時，5人分乘2部計程車，抵達消防分隊前，卻因有人酒後嘔吐不慎噴濺到計程車身，運將要求清理噴濺處。

吳姓小隊長當場與運將發生爭執，因聲音太大驚擾民眾報案，轄區警方出動快打部隊到場，經消防分隊長出面處理，願意支付清潔費，但運將稱不是為了收清潔費，強調是不滿對方態度太差，未收清潔費後駕車離去。

消防分隊長事後進行內部通報，加上民眾向消防局檢舉，消防局昨展開調查，5人事發當天雖然輪休，但出入不正當場所，明顯違紀行為不檢，且造成社會觀感不佳，局長王志平獲悉震怒，全案將從嚴處分，至少記過以上處分。

吳姓小隊長等5人事後感到後悔，對於重挫機關形象很抱歉。消防局今表示，5人出入不正當場所，且分隊前酒後言行失檢，經專案小組調查後確認屬實，今天下午召開考績會，決議5人記過處分。

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