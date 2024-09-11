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馬光中醫跨足新加坡虧損連連 董事長3人偷賣公司股票被起訴

馬光中醫跨足新加坡發展虧損連連，董事長3人偷賣公司股票被雄檢起訴。（翻攝馬光集團官網）

馬光中醫跨足新加坡發展虧損連連，董事長3人偷賣公司股票被雄檢起訴。（翻攝馬光集團官網）

2024/09/11 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上櫃公司馬光-KY（股票代碼：4139）多年前跨海到新加坡發展中醫，但發展不順虧損連連，董事長黃博聞兩兄弟在公司發布虧損的利空消息前，偷偷出清公司股票，雖然黃家兩兄弟最後仍賠了82萬元，但仍被雄檢依違反證交法起訴。

馬光集團在全台有22家連鎖中醫診所，其中11家在2014年被檢調查出涉嫌以醫護人員的健保卡看病灌水詐領健保費，負責人黃福祥（老大、61歲）甚至訂出各家診所比賽業績，未達標者還會被罵「你是豬啊！」、「你借武士刀去自殺」，涉詐領健保費逾百萬元，高雄和屏東地院均判黃福祥有罪，合併定執行刑8年10月，但得易科罰金。

馬光集團除了在台灣發展中醫，老三黃傳勝（58歲）1999年也揮軍前往新加坡發展中醫事業，並在當地成立集團子公司新加坡馬光企業顧問公司（MKH）、孫公司愛信國際公司（AIS）。

2019年4月，AIS公司虧損不斷，檢調查出，時任馬光集團董事長的老四黃章益（56歲）與三哥黃傳勝、另名黃姓董事開會時，為因應AIS公司虧損，擬出售MKH公司所持有AIS公司61％股權。

由於利空消臮傳出勢必重創公司股價，黃益章等3人趁重大消息還沒公布前，先以自己或他人帳戶清空股票，黃姓董事因此小賺42萬元，但黃家兩兄弟卻賠了82萬元；檢調今年3年追查，陸續傳喚黃家兄弟等人到案說明，3人均坦承犯行，今偵結後依違反證交法起訴黃家兩兄弟及黃姓董事。

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