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    高雄心理健康月起跑 同理金句連發

    高雄市衛生局長黃志中（左2）頒獎給心理健康月活動暖心短影片前3名得獎者。（記者許麗娟攝）

    高雄市衛生局長黃志中（左2）頒獎給心理健康月活動暖心短影片前3名得獎者。（記者許麗娟攝）

    2024/09/14 18:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（14）日在高雄承億酒店廣場舉辦心理健康月活動，今年以「搭起同理橋樑」為主題，盼喚起民眾的同理心去理解、包容身邊的親友，並公布投稿的創意金句和暖心短影片竸賽的獲獎者，獲第1名的金句為「我懂你在雨中滯留，你懂我在傘下守候」。

    衛生局指出，每年9月 10日國際自殺防治日至10月10日世界心理健康日期間，為「高雄市心理健康月」，從文化、藝術、教育、人文、醫療等面向及多元方式，推展心理健康促進活動。

    今年的心理健康月金句設計、暖心短影片創意競賽，共獲210件金句、32件短影片作品投稿，最終脫穎而出的20件作品進行頒獎並於現場展出。其中前3名的創意金句分別為「我懂你在雨中滯留，你懂我在傘下守候」、「不怕情緒警報，只需溫柔擁抱」、「以同理建築橋樑，用理解融人心牆」，創作者透過對同理心的深刻理解，傳遞和擴展理念。

    衛生局長黃志分享金句設計競賽的首獎「我懂你在雨中滯留，你懂我在傘下守候」，這句話深刻詮釋了同理的意義。提醒民眾在人生的各種挑戰中，真正的理解來自於互相感同身受，懂得他人的困境與感受，同時也讓自己成為他人支持的力量。

    高雄市政府心理健康促進會委員蔡曉雯則分享，同理心的表達除了「站在別人的角度穿別人的鞋」以外，最關鍵的態度是接納多元和溝通，溝通最重要的是開放自己願意被對方說服，被同理者一旦獲理解，才會讓身體放輕鬆，有正向的自我感和覺得被愛。

    高雄市心理健康月金句競賽前3名與佳作的作品。（記者許麗娟攝）

    高雄市心理健康月金句競賽前3名與佳作的作品。（記者許麗娟攝）

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