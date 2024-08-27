公車女司機被乘客騷擾駡「靠北」 法官認定「情緒發洩」判無罪

高雄一名公車女司機制止乘客在車內橫桿趴睡，被乘客出言騷擾駡「靠北」，但法官認定乘客是「情緒發洩」判無罪。示意圖非當事公車。（資料照）

2024/08/27 16:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在公車上露鳥的王姓男子，日前搭乘公車時，趴在車內橫桿睡覺，女公車司機出聲制止，王男竟嗆聲「不然你是邀我去你床上睡嗎？」女司機停車準備報警，王男「見笑轉生氣」，狂駡「靠北呀」、「消渣某」，但法官認為是「情緒發洩」，判王男無罪。

判決指出，有3次妨害風化前科的王姓男子，2021年12月25日中午11點多搭乘公車時，他在車內橫桿趴睡時，被女司機出聲制止：「你在坐車不要趴在車上睡喔。這不是讓你趴著睡的地方喔」，王男不滿被糾正，反唇相譏：「不然我去妳床上睡嗎？你是叫我去妳床上睡嗎？」

女司機認為王男想搞事，問他：「你現在要在車上惹事就對了？」，王男回她：「妳要脫褲給我幹嗎？」，女司機擔心繼續行車有安全疑慮，於是立即靠邊停車，請車上乘客換車，並打算報警，王男「見笑轉生氣」，狂駡「靠北呀」、「消渣某」。

高雄地院審理時，王男的律師幫忙緩頰，稱王男只是不滿遭女司機要求不得在公車內橫桿趴睡，才會與女司機發生偶然衝突，王男所說「靠北呀」、「消渣某」等語，僅是衝突過程中附帶、短暫的言語攻擊，主觀上沒有要貶損女司機的名譽或社會人格。

法官認為，「靠北」原本是用來形容猶如喪失父母的悲慟表現，逐漸引伸為形容他人喋喋不止、內容空洞無意義的指責或抱怨，不具有詛咒或影射他人喪失親人的涵義；而「消渣某」是指該名女性行為舉止脫序、異常，含有輕蔑對方人格特徵、予以非價污衊之意，但仍應語意表達脈絡才能給予整體觀察評價。王男出聲駡人，綜觀兩人衝突原因 程，可認定是「情緒發洩」，因此判他無罪，可上訴。

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