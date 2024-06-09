中油通運輪擦撞離岸堤破大洞 急返高雄港

中油通運輪擦撞後受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

2024/06/09 11:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油通運輪（TONG YUN）昨（8）日駛離高雄港，疑為了閃避其他船隻，不慎撞上二港口外離岸堤，致離岸堤毀損，船身也破了大洞，通運輪緊急調頭返回高雄港修繕，為了安全起見，船身周遭布設攔油索，事故原因將由航港局運安會等相關單位調查釐清。

臉書社群網站「社會事新聞影音」PO出一段影音，一艘船舶駛離高雄港時，船身過於接近離岸堤，船員呼喊2次「不太能過去」，但已無法挽回船隻偏向情勢，隨即有人喊「中了、中了，昏倒了」，擦撞瞬間發出巨響、激起水花，離岸堤一角受損，通運輪船身則破了一個大洞。

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長郭光輝說明，台灣籍通運輪於昨日下午1時10分從高雄港二港口出港時，船尾右舷擦撞港外離岸堤，船上人員立即做必要處置，經初步檢視確認無漏油情事，船方申請緊急進港獲准，傍晚6時駛回高雄港安全靠泊118號碼頭。

郭光輝表示，該輪進港作業期間並無發生漏油，但為了確保港區環境及安全，高雄港務分公司要求該船及船代在船舶周圍佈設攔油索，安排必要應處資材以便及時因應突發狀況，並安排專人持續注意船舶狀況，定時向高雄港VTS（船舶交通服務系統）回報船況。

外傳通運輪是為了閃避其他船隻才撞上離岸堤，郭光輝說，事故原因由航港局運安會相關單位後續調查；至於離岸堤實際受損及後續修復，高雄港務分公司將會同相關單位釐清確認。

中油通運輪擦撞高雄港離岸堤，船身破了一個大洞。（圖取自「社會事新聞影音」）

通運輪撞擊離岸堤前畫面。（圖取自「社會事新聞影音」）

擦撞瞬間激起水花。（圖取自「社會事新聞影音」）

離岸堤受損。（圖取自「社會事新聞影音」）

通運輪返回高雄港，船身周遭佈設攔油索。（高雄港務分公司提供）

通運輪周遭佈設攔油索。（台灣港務分公司提供）

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