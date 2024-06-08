高雄鳳山縣城、3砲台維修 預計明年6月底完工

澄瀾砲台。（記者陳文嬋攝）

2024/06/08 22:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區清代鳳山縣城歷經時代變遷，僅存平成3座砲台、東便門及東福橋等古蹟，咾咕石牆、地面破損，文化局斥資3000多萬元展開古蹟修復工程，加強植栽綠美化，預定明年6月底完工。

鳳山曾是鳳山縣的縣治所在地，時任鳳山縣令曹謹增建城樓、興建6座砲台，並興築曹公圳作為護城河，提升鳳山城防禦能力，但歷經時代變遷、因應都市更新，鳳山縣城殘蹟僅存平成、訓風、澄瀾3座砲台，以及唯一留存城門東便門（同儀門），另有附屬設施東福橋、東福橋舊橋墩，都市高雄市市定古蹟。

3座砲台1999年首次修復，東便門和東福橋2007年修復，距今都已10餘年，長期於戶外日曬雨淋、鄰近市區，損害及老化速度較快，文化局斥資3000多萬元，一併整修3座砲台、東便門和東福橋，進行咾咕石牆破損或滲漏水修補、橋體腐壞木料抽換等。

文化局說，這整體性維護修復古蹟零星損害，雖然區域面積很大，但屬於修補為主，主要修補白灰牆面，填補咾咕石，以及修補地面，植栽綠美化、燈光照明更新、監視系統升級，延長保存古蹟壽命。

古蹟周邊是行人徒步區，文化局規劃替代步行路線，或以護欄圍出行人繞行區，不會影響周邊交通，修復工程預定明年6月底完工，提醒民眾行經注意安全、勿擅闖工區。

東便門與東福橋。（記者陳文嬋攝）

平成砲台。（記者陳文嬋攝）

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